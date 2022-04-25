趙梅英／圖

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「艾可，開門、開門！」媽媽胡娟在女兒臥室門上重重敲著。

「我在忙，走開！」裡面傳出艾可很不耐煩的聲音。

「快來吃飯了！你一天都沒見到爸爸、媽媽了，難道就不想見見嗎？」

屋內一片寂靜。胡娟氣急，更使勁地拍門。任憑她再怎麼喊、再怎麼敲，屋裡再也沒有任何聲響。

胡娟恨這扇門。自從艾可喜歡把自己反鎖在房間以後，無數次，她不得不隔著這扇門和她交談。似乎女兒變成了女王，而她只是個跑來跑去當差的僕人。

去年剛過五十歲生日的胡娟留著齊耳短髮，濃厚的眉毛下面一雙細而長的眼睛裡，經常透著一股狠勁兒，筆直的鼻梁倔強地向上挺著。臉上的溝溝壑壑已經很明顯，展示著無情歲月留下的痕跡。

住在鄰州的大學校友葉蘭是胡娟的死黨，兩人隔段時間就會嘀嘀咕咕煲電話粥。葉蘭家中有個大艾可三歲的女兒米雪兒，已經進大學兩年了。

米雪兒上高中時，無數次，葉蘭向胡娟哭訴兼提醒，青春期、叛逆期少女如何折磨父母的「罪行」。

那時艾可年紀尚小，晚上還鬧著要跟媽媽睡呢。胡娟抱著僥倖心理，心想不是每個女孩都會這樣吧。

她的願望後來明顯成為泡影，艾可的叛逆比起米雪兒有過之而無不及。

想到這兒，胡娟憤憤地下樓，極力抑制住去找一把螺絲刀，把門撬開的衝動。

自從艾可進入青春期，主意和脾氣都越來越大，再也不像小時候那樣爸爸、媽媽說啥就啥了。

與此同時，胡娟也懷著一種緊張複雜的心情，進入了更年期。時光的飛逝和頭頂上越來越掩不住的白髮一樣，讓人無奈和尷尬。

她年輕時起就是個爭強好勝的人，遇事輕易不肯低頭。現在更是易怒、易激動，情緒在一天之內可以有好幾個高低起伏。

和許多新移民 一樣，一直要等身分、工作都落實得差不多了，胡娟和老公才敢開始計畫要孩子的事。

當年兩人博士先後畢了業，不得不分居兩三年，在不同的州做博士後。後來他們很幸運地在相隔不遠的兩個公司，分頭找到了一份穩定的工作，這才把要孩子的事提上日程。

女兒出生那一年，胡娟已經三十好幾了。所以命中注定，青春期要碰上更年期。

好在胡娟的老公陳濤脾氣溫和，正好和風風火火的老婆互補。他是個好老公，對老婆一向言聽計從，有時讓胡娟頗感安慰。

當然胡娟發火的時候，也會經常罵老公窩囊、沒出息一類的話。陳濤無可奈何，默默忍受，只有實在逼急了，才會發一通脾氣。

深知老婆脾氣強、火氣大，勸她的話，大都會 引火燒身，給自己惹麻煩。他就經常在背後勸女兒：艾可，你現在大了，要懂得讓一下媽媽。媽媽更年期，控制不住情緒。

艾可像沒聽見一樣，光潔圓潤的臉上沒什麼表情，被眼線勾勒得更加炯炯有神的大眼睛明顯露出不服氣的意思。她甩了一下點綴著紫色髮縷的披肩長髮，啥也沒說，逕直走開了。

她心裡想的是：哼，憑什麼讓她，更年期就可以不講道理嗎？

讓兩個女人之間互相忍讓包容，似乎總有點不太現實，特別兩個都好強的女人。

艾可還氣的是，爸爸總是站在媽媽這一邊。雖然爸爸很少說讓她沮喪或刺激她的話，他似乎總是在無條件地支持媽媽。

她搞不清爸爸這樣做是確實從道理上認同，還是不想和媽媽起摩擦。總之，在這個家，她感覺自己是孤立無援的。

胡娟最近眼睛開始有點老花，戴著眼鏡看手機 看不清楚，摘下眼鏡又看不清遠處。一氣之下，除了開車和看電視，她乾脆把眼鏡扔到了一邊，看什麼都影影綽綽的。

看不清的不僅是周圍那些模模糊糊的物體，還有自己的女兒。（一）