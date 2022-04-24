豬脖子上的血汩汩往外淌著，一開始還是熱的，冒著氣泡，被接到那個不鏽鋼盆子裡，瞬間就冷掉了。

屠夫的圍裙上全是血汙，袖套上也是。他瞇眼笑著，嘴裡叼著菸，走來走去，打量著自己的勞動成果。旁邊木桶裡的熱水早已準備就緒。所有人臉上洋溢著相似的表情，站在那裡，等著看最後的「開膛破肚」。

這樣的場景，從小到大，我看過無數次，可這一次似乎有什麼不一樣了。我盯著板凳上四腳朝天的豬，牠睜著眼，眼睛發白，似乎還在用最後一點力氣打量這個世界。他們已經鬆開牠，大窟窿眼裡的最後一點血也已流盡，不鏽鋼盆子被人端走了。但我感覺牠的身體還在微微顫抖，鼻端仍存有微弱的氣息，並沒有死絕。

我眼前晃動著一個畫面，那頭豬忽然從板凳上一躍而起，撞倒木桶、撞翻人群，一路奔跑和哀號著，試圖闖出一條血路來。就像電影 裡那些中了數槍的勇士 ，在最後關頭，仍有出人意料的壯舉。

我站在那裡，期待著那一刻的到來，直到他們將那個肥碩的身體扔進木桶裡，水花濺在骯髒的泥地上，仍然動靜全無。豬的肚子被打開，不斷從裡面掏出東西，好像怎麼也掏不完。

那天晚上，表姑告訴我，鄰村有個老人要出遠門，可能要路過那裡。如果我願意，可以跟他一起去。老人以前是漁民，對那一帶非常熟悉。

「他這是去走親戚嗎？」

「他沒有親戚在那裡。」

「那麼，他是要去那裡賣東西嗎？

「他也沒有東西可賣。」

表姑告訴我，老人窮得叮噹響，所有積蓄都被兩個混帳兒子騙光了。可能，他就是想出去走走吧，或許是去找老夥伴訴訴苦。畢竟，他在那一帶待了很多年，很多老朋友都住在那裡。（六）