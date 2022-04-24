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上海往事（九）

顧安麗

大伯伯家的幾個孩子都上了大學。大堂哥在1989年放下課業不管，和夥伴們乘火車去北京絕食，然後什麼事也沒有似地回到了大學，寫檢討，被大伯伯和大伯母痛罵，延期畢業，好歹當上了一名醫生。

大伯伯和大伯母每次來拜訪親戚，就會專門來找我，問我要不要跟他們一起過，說他們兒子太麻煩了，他們想要個女兒放在身邊。問了幾次以後，我當真了。我說好呀，我跟他們走，不過我要怎麼做，才能轉學到另外一個重點中學呀？從那以後，大伯伯和大伯母就再也沒有來戲弄我了。

其實大伯伯和大伯母家已經有兩個愛學習也乖巧的女兒了。他們的大女兒在上海最著名的大醫院當主治醫生，找了個同院的高材生丈夫。這樣高智商的組合，兩個人的生活是一場智力競賽。這想像起來很美妙，但實際運作起來並不符合男人的期望。

男人在女人身上尋找兩樣東西：高尚體面，以及態度卑微。這是兩個互相矛盾的特質：一個高尚體面的女醫生，做著把病人的胸膛切開，把器官一個個翻過來、翻過去，剪開血管、縫上血管這樣冷酷理智的事情，她是無法做到回家後，迅速換上卑微的態度侍奉丈夫。於是大堂姊的老公找了個夜總會小姐，和我大堂姊離婚了。

據說夜總會小姐們在男人面前，通常都很卑微，覺得自己很髒、很賤。但就是這種卑微和低賤，會讓某些渴望女人的匍匐的男人們感到興奮。當然，大堂姊的丈夫身為醫生，想必也不並不害怕從夜總會小姐那裡染上性病。即使染上，他是醫生，想必也能輕易就治好。

我問姑媽：你和姑父是自由戀愛結婚的嗎？你是怎麼發現你們相愛的？（九）

北京

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