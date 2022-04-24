我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

祕密（下）

孫愷愉
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

3 疫

時間開始流動之前，宇宙中曾經沒有人、沒有病。

突然間，宇宙中一個細微的顆粒，做了一個奇怪的夢，以為自己能夠獨立思考，決定稱自己為「人」。他給自己起什麼名字無所謂，我們姑且稱他「阿爾法」。

阿爾法望著宇宙，感到一陣孤獨，發出了巨大的嘆息。

有了人之後，時間誕生了。在時間的流逝中，阿爾法聽到了別的嘆息聲。

「原來我並不孤獨。」阿爾法發現宇宙中出現了無數的人，都和他一樣，在孤獨中嘆息。

阿爾法不知道他的嘆息中含有病毒。這種病毒使感染者相信他能和宇宙分裂，獨立存在，能夠主宰自己的生命。

「我是一個人。」這個念頭在整個宇宙中傳播開來。這是「人間」首次發生的傳染病。

每個人都被傳染了，但是他們並不知道。人一方面感到寂寞，一方面卻視對方為障礙，阻礙了什麼卻說不出來。

此後，阿爾法和他的同類，開始看見越來越多的障礙，以各種方式進行鬥爭，包括打敗越來越多的病毒。

他們沒有想到，這些都是第一個病毒傳開來之後的事。

他們也沒有想到，每個人都自己配備了疫苗

這個疫苗需要被啟動，啟動的方式是認識到那第一聲嘆息是阿爾法的夢。

4 打電話到天堂

一個不快樂的人決定打電話到天堂，對上帝表達他的不滿。

「我要問上帝，為什麼祂如此不公平地對待我。」他抱怨道。

他看到一個天使飄過去，迅速向祂詢問天堂的號碼。

「我需要和上帝談一談！」他很著急。

「你打電話給祂就是了，不需要號碼。」天使說。

「怎麼打？」不快樂的人問。

「打就是了！」天使說著，就消失了。

不快樂的人拿起電話，隨便按了幾個鍵，出乎意料地被接到一個自動應答系統。

「歡迎您到天堂。假如您知道對方的分機號，請立即撥打。」

「我哪兒知道上帝的分機號嘛！上帝怎麼會有分機號？他應該是總機啊！」他喃喃自語，不知道要按什麼鍵，就按了「零」，因為「零」通常會接到總機或操作員。

「您到了天堂之門。請說『平安』或『其他』。」

「其他。」不快樂的人迅速說道。

「您到了天堂的花園。請說『慈愛』或『其他』。」

「其他！」不快樂的人又說了一遍。

「您到了天國。請說『當下』或『其他』。」

「這絕對是一個調皮的孩子開的玩笑。」不快樂的人掛斷電話。

他不死心，決定打電話到地獄。

但是他打不過去，也沒有天使來給他提示號碼，因為地獄並不存在。

5 最後一聲「嗨」

有一個快樂的小孩，總是笑著迎接每個人、植物和動物。

一天，小孩看到一隻蚯蚓，蹲下來和牠打招呼。

「嗨！小朋友。」他不知道那是蚯蚓，這是初次會面。

小孩站起來，看見一隻知更鳥停在樹梢。

「嗨！」小孩向知更鳥打招呼。

知更鳥「啪啪」兩下，飛下來一口啄起蚯蚓，兩三下就吞得乾乾淨淨。

小孩抬頭仰望天空，發現一隻老鷹停在電線桿上。

「嗨！大朋友。」他說。

老鷹飛下來，一下就抓住剛吃完飯的知更鳥，然後飛到樹上準備進食。

緊接著一聲槍響，老鷹落地。

小孩看到樹叢那邊出現一個持槍的獵人。

「嗨！」小孩對獵人揮揮手。

獵人把槍對準小孩，因為他來自敵方。

小孩的心非常純淨，因此沒有什麼能夠傷害他。

一顆子彈射進小孩的身體，他當場倒地。在獵人看來，他死了。但這只是獵人的看法。

小孩發現自己在蚯蚓裡面。他透過蚯蚓的身體感應，感到有一個小孩在跟他打招呼。他沒有看到孩子，也沒有聽到孩子說話，但他感覺到了問候。

瞬間，小孩又發現自己正在樹梢上，透過知更鳥的眼睛看東西。他聽到一個小孩說「嗨」，小孩腳邊有一隻蚯蚓。他感到一陣飢餓，飛了下去捉蚯蚓。

接著，小孩發現自己正透過老鷹的眼睛看東西，從電線桿上高高地往下看。他看到地面上有一個孩子，看起來很小。小孩的嘴動了一下，但他更關心的是小孩旁邊的知更鳥。他一陣衝動，很快就下去捕知更鳥。

最後，小孩發現自己正透過獵人的眼睛看東西。他看到樹上有一隻老鷹，對準牠開了槍。

老鷹落地後，獵人看到一個孩子在樹叢的另一邊對他招手說「嗨」。這裡正進行著一場戰爭，小孩那邊是敵方。

獵人聽到自己的聲音說：「那是一個孩子，一個人類的孩子，和我一樣。」他放下獵槍，對小孩招招手說：「嗨！」（下）

天使 疫苗

上一則

「萬里雲」厚植技術底子 企業雲轉型 軍師來了

下一則

難忘的事

延伸閱讀

NBA／老鷹碾壓騎士奪4連勝 東區前10名球隊底定

NBA／老鷹碾壓騎士奪4連勝 東區前10名球隊底定
NBA／楊恩24歲前累積26破40分 老鷹再1勝就飛進附加賽

NBA／楊恩24歲前累積26破40分 老鷹再1勝就飛進附加賽
NBA／湯普森賽季新高37分拚反攻無果 勇士遭老鷹啄傷

NBA／湯普森賽季新高37分拚反攻無果 勇士遭老鷹啄傷
「2016大選構陷通俄 」 川普告喜萊莉柯林頓及民主黨陣營

「2016大選構陷通俄 」 川普告喜萊莉柯林頓及民主黨陣營

熱門新聞

黛安∕圖

媽，我已經長大（上）

2022-04-23 02:02
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00

毛孩子上法庭

2022-04-17 02:00
火鐮荷包可以證明乾隆對富察皇后的深情。（記者陳宛茜／攝影）

乾隆到底愛不愛富察皇后？愛情信物竟是「打火機」

2022-04-20 02:50

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難