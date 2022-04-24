顏寧儀／圖

3 疫

時間開始流動之前，宇宙中曾經沒有人、沒有病。

突然間，宇宙中一個細微的顆粒，做了一個奇怪的夢，以為自己能夠獨立思考，決定稱自己為「人」。他給自己起什麼名字無所謂，我們姑且稱他「阿爾法」。

阿爾法望著宇宙，感到一陣孤獨，發出了巨大的嘆息。

有了人之後，時間誕生了。在時間的流逝中，阿爾法聽到了別的嘆息聲。

「原來我並不孤獨。」阿爾法發現宇宙中出現了無數的人，都和他一樣，在孤獨中嘆息。

阿爾法不知道他的嘆息中含有病毒。這種病毒使感染者相信他能和宇宙分裂，獨立存在，能夠主宰自己的生命。

「我是一個人。」這個念頭在整個宇宙中傳播開來。這是「人間」首次發生的傳染病。

每個人都被傳染了，但是他們並不知道。人一方面感到寂寞，一方面卻視對方為障礙，阻礙了什麼卻說不出來。

此後，阿爾法和他的同類，開始看見越來越多的障礙，以各種方式進行鬥爭，包括打敗越來越多的病毒。

他們沒有想到，這些都是第一個病毒傳開來之後的事。

他們也沒有想到，每個人都自己配備了疫苗 。

這個疫苗需要被啟動，啟動的方式是認識到那第一聲嘆息是阿爾法的夢。

4 打電話到天堂

一個不快樂的人決定打電話到天堂，對上帝表達他的不滿。

「我要問上帝，為什麼祂如此不公平地對待我。」他抱怨道。

他看到一個天使 飄過去，迅速向祂詢問天堂的號碼。

「我需要和上帝談一談！」他很著急。

「你打電話給祂就是了，不需要號碼。」天使說。

「怎麼打？」不快樂的人問。

「打就是了！」天使說著，就消失了。

不快樂的人拿起電話，隨便按了幾個鍵，出乎意料地被接到一個自動應答系統。

「歡迎您到天堂。假如您知道對方的分機號，請立即撥打。」

「我哪兒知道上帝的分機號嘛！上帝怎麼會有分機號？他應該是總機啊！」他喃喃自語，不知道要按什麼鍵，就按了「零」，因為「零」通常會接到總機或操作員。

「您到了天堂之門。請說『平安』或『其他』。」

「其他。」不快樂的人迅速說道。

「您到了天堂的花園。請說『慈愛』或『其他』。」

「其他！」不快樂的人又說了一遍。

「您到了天國。請說『當下』或『其他』。」

「這絕對是一個調皮的孩子開的玩笑。」不快樂的人掛斷電話。

他不死心，決定打電話到地獄。

但是他打不過去，也沒有天使來給他提示號碼，因為地獄並不存在。

5 最後一聲「嗨」

有一個快樂的小孩，總是笑著迎接每個人、植物和動物。

一天，小孩看到一隻蚯蚓，蹲下來和牠打招呼。

「嗨！小朋友。」他不知道那是蚯蚓，這是初次會面。

小孩站起來，看見一隻知更鳥停在樹梢。

「嗨！」小孩向知更鳥打招呼。

知更鳥「啪啪」兩下，飛下來一口啄起蚯蚓，兩三下就吞得乾乾淨淨。

小孩抬頭仰望天空，發現一隻老鷹停在電線桿上。

「嗨！大朋友。」他說。

老鷹飛下來，一下就抓住剛吃完飯的知更鳥，然後飛到樹上準備進食。

緊接著一聲槍響，老鷹落地。

小孩看到樹叢那邊出現一個持槍的獵人。

「嗨！」小孩對獵人揮揮手。

獵人把槍對準小孩，因為他來自敵方。

小孩的心非常純淨，因此沒有什麼能夠傷害他。

一顆子彈射進小孩的身體，他當場倒地。在獵人看來，他死了。但這只是獵人的看法。

小孩發現自己在蚯蚓裡面。他透過蚯蚓的身體感應，感到有一個小孩在跟他打招呼。他沒有看到孩子，也沒有聽到孩子說話，但他感覺到了問候。

瞬間，小孩又發現自己正在樹梢上，透過知更鳥的眼睛看東西。他聽到一個小孩說「嗨」，小孩腳邊有一隻蚯蚓。他感到一陣飢餓，飛了下去捉蚯蚓。

接著，小孩發現自己正透過老鷹的眼睛看東西，從電線桿上高高地往下看。他看到地面上有一個孩子，看起來很小。小孩的嘴動了一下，但他更關心的是小孩旁邊的知更鳥。他一陣衝動，很快就下去捕知更鳥。

最後，小孩發現自己正透過獵人的眼睛看東西。他看到樹上有一隻老鷹，對準牠開了槍。

老鷹落地後，獵人看到一個孩子在樹叢的另一邊對他招手說「嗨」。這裡正進行著一場戰爭，小孩那邊是敵方。

獵人聽到自己的聲音說：「那是一個孩子，一個人類的孩子，和我一樣。」他放下獵槍，對小孩招招手說：「嗨！」（下）