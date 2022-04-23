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夢工廠（一一）

李東文

她飛快吻了一下我的臉頰，又更快地退回原地。我馬上就興奮了，滑步過去想抱她，被她一記降龍十八掌震開。她說剛才那個吻值兩百塊，今天她心情大好，五折贈送，算是提前給我發工資啦。

「走吧馬仔，購物去。」她說。

我突然想起，我連她叫什麼名字都不知道。她說她叫苗若蘭。我以為我聽錯了。她給我看身分證，千真萬確，她就叫苗若蘭，包假包換。她才二十歲，但看上去像有二十五歲那麼成熟。

「我姓苗沒有錯，《飛狐外傳》是我爸爸最喜歡的小說。我出生的時候，他又在看這部小說，給我取了這個神經病一樣的名字。」

「好吧，苗若蘭小姐，我姓胡，叫胡斐。」說完，我抱著她，吻她的臉。她有點抗拒，但推不開我，就喊：「一百塊、一百塊！」

這是我第一次去小白兔家，雖然我們離得很近。沒想到她房間裝有空調。在空調房中做事很舒服啊。

之後，我把自己打開成「大」字，盡情地享受悶熱下午空調房中的涼爽。小白兔一邊穿衣服、一邊說：「真無法想像，那麼熱的天，你們那邊沒空調是怎樣睡覺的。」

我過去拉著她的手，環著她的腰，貼在她身上，不讓她穿衣服。我說：「男人的人生是用來受苦的，享受是女人的專利。」

她笑了起來：「我最愛你的地方，是你能時不時地講幾句有趣的話。但你這個人，除了嘴皮子不錯外，真沒有別的優點了。」

「好手段也是我的優點。我手段相當好，對吧？」

「什麼手段相當好？」她反問，問完後馬上又明白了，紅著臉要打我。

房東真偏心，看來還是女性混社會有優勢。」我由衷地感慨。小白兔翻了個白眼，未置可否。（一一）

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