姊姊站在一艘船上，而我在岸邊；我們之間似乎只隔著一塊窄窄的木板，我感到自己可以逕直跳上去。這樁現實生活中很容易辦到的事，在夢裡卻怎麼也無法完成。毫無徵兆的，船上的人忽然變成祖母的模樣，她坐在船艙裡，雙手拍打著船板，臉龐扭曲，聲嘶力竭，對著我罵罵咧咧。她的聲音越來越低，然後便哽咽了，持續的哽咽演變成斷斷續續的抽泣。

夢醒後，我感到自己的身體成了碎片，某一部分還留在夢境裡。漫長的時間過去，我從地上爬起來，走到那個破洞似的窗前。一夜之間，鉛灰色的雲層將天空鋪得嚴嚴實實，太陽早已消失無蹤。風開始灌滿大地，像一首無所不在的嗚咽曲。變天了，可能要下雪了。

這個屋子到處都是縫隙，冷風無處不在，不能再待下去了。就在那時，我發現松鼠不見了，牠可能是昨天夜裡跑掉的，屋裡太冷，牠跑到一個溫暖的地方去了。核桃 和瓜子都吃光了，牠去別處找吃的。一想起那黑豆似的眼睛、柔軟的毛髮、降落傘一樣的尾巴，我的心便一陣刺痛。

我來到屋子外面，只見雲層低垂，風四處亂竄，颳得牆頭上的枯草直哆嗦。天地之間好似有一股蠻橫的力量擠壓著身處其中的人，要把他們拋到一個真正的荒野裡去。

沒看見表姑，大概出去辦事了。屋子裡的人都出去了。我在陌生的村街上遊蕩，看到那片大火肆虐後留下的廢墟，黑色的椽木橫七豎八躺在泥地上，散發出濃郁的焦臭味。不遠處的空地上，有人在殺豬。我走到圍觀的人群中間，那頭豬已被四、五個壯年男子按在板凳上。牠還沒死絕，仍在哼哼著。（五）