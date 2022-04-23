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上海往事（八）

顧安麗

這是個令我靈魂顫抖的話題，彷彿我一旦認真思考如何十六歲就到社會上工作，我真的會十六歲就出去工作。我一為難，就是幾個月時間沒有回覆她。做為筆友，我想我們多少還是有點默契的：我們不約而同地結束了通信。

我一邊決定，把所有的課餘時間都用來做習題集，再也不參加課外社團活動了，一邊又加入了中學合唱隊。試音的時候，我注意到大部分好嗓音的女生，要嘛故意走調，要嘛氣若游絲──每周三次、每次三小時的練習，誰樂意啊，寧可上補習課呢。第一次排練，我就受到了打擊：我發現我身後的女生居然看得懂五線譜。我心想：得什麼樣書香門第家境，才會培養出看得懂五線譜的女孩啊？

合唱隊給每個女生訂了一套藏青色的裙裝，比賽前一周才發下來。比賽是在一個禮拜六，我穿著藏青色的裙裝，擠上公交汽車，換乘幾輛車，穿越城市，去一個刷著嫩黃色牆漆的大禮堂門口集合。現場的音樂老師叮囑我們不要喝太多水、不要太興奮，順手給我們補了點胭脂。

我們辨認著周圍各個中學的男孩、女孩們，猜測哪些是市三女中的。比賽結果當天就揭曉，我們學校合唱隊得了獎，但我們分文獎勵都沒有，還被要求第二天就歸還藏青色裙裝。我厚著臉皮硬是又穿了兩天，才歸還給學校。

我祖父、祖母的八個兒女中，大伯伯、三叔，還有我家，這三家都出了大學生。我的眾多堂兄、堂弟、堂姊中間，有電梯工程師、有會計、有醫生、有電腦軟件編程師、有廚師、有醫療銷售代表、有國營單位下崗再就業當房產經紀人的，也有乾脆不工作的。在我看來，這個職業分布算是遵循了正態分布了。（八）

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