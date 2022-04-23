顏寧儀／圖

1 遇到一隻歐椋鳥

一個陰天的下午，莎莉在後院發現一隻受傷的鳥寶寶。

鳥寶寶一邊拍著翅膀，一邊掙扎著想站起來。軟綿綿的身體在草地上滾動，散落了一些絨毛，有些跟蒲公英一起隨風飄走。

莎莉小心翼翼地端起鳥寶寶，看見牠歪著頭，用黑豆一樣的眼睛望著自己，逐漸停止掙扎。

「好可愛啊！」莎莉把鳥寶寶捧在手心之後，就再也捨不得放下。她給鳥寶寶起名叫「小太陽」，因為她覺得，鳥寶寶給她的生活帶來了陽光。

莎莉把鳥寶寶帶回家之後，上網一查，才發現這是一隻歐椋鳥。歐椋鳥沒有美麗多彩的羽毛，但是很擅長模仿各種聲音。

莎莉給「小太陽」做了一個小屋子，懸掛在她房間的窗口。她從來沒有把「小太陽」關在籠子裡，家裡的每一個地方角落，「小太陽」都去過。

當「小太陽」長得夠大的時候，她開始模仿莎莉說話了，模仿得維妙維肖，莎莉感覺就像在聽自己說話。

莎莉喜歡說：「親親！」然後在空氣中「啵」一下。「小太陽」也跟著說：「親親！」然後「啵」啊「啵」的，有時候連「啵」好幾下。

莎莉說「乖鳥」，「小太陽」就重複說「乖鳥」。有時候牠心血來潮，會反覆說著「乖鳥」，就像故意誇自己似的。

「小太陽」甚至會模仿莎莉的笑聲。她還學會唱莎莉經常聽的歌。

莎莉有個脾氣暴躁的鄰居，有時會大聲咒罵。「小太陽」也學會了他罵人的話，甚至連聲調和語氣都學起來了。

莎莉說：「不要說髒話哦！」「小太陽」也學會像莎莉一樣輕聲地說。

「你在幹麼？不要說髒話哦！謝謝。親親！啵！乖鳥。我愛你。」「小太陽」有時候說話很有條理。

隨著時間的流逝，「小太陽」學會了許多單詞和短語。如果牠按正確的順序排列它們，就能講出連貫的故事。

莎莉一直以為，「小太陽」只是在模仿她的話，並不懂得話的內容。但是，「小太陽」知道自己在說什麼，只是假裝在模仿。

莎莉非常愛「小太陽」，也覺得「小太陽」非常愛她。「小太陽」非常愛莎莉，但是牠覺得當了很久的鏡子，也差不多了。

有一天，莎莉出門忘了關窗戶，「小太陽」拍拍翅膀飛了出去。

「我愛你愛我愛你愛我。」這是歐椋鳥離開時說的話，但是沒人聽得懂牠在說什麼，因為牠不再說人類的語言了。

2 不開盒子的人

兩個人在配送中心工作，其中一個感到無聊，開始與另一個交談。

「喂！你有沒有想過，這些盒子裡面裝的是什麼？」

「沒有。」

「真的嗎？你從來沒有想過打開它們嗎？」

「幹麼想？」

「好奇嘛！」

「說不定裡面是潘朵拉的盒子？裡面裝的是邪惡，一打開就天下大亂。或浦島太郎的盒子? 裡面裝的是時間，一打開我們就瞬間老了。還是炸彈？」

「不要那麼正經嘛！要真是炸彈，那還挺刺激的。上班太無聊了，說真的，我並不介意被炸死。」

「瞎說什麼呢！」

「要是裡面裝的是黃金呢？」

「也是麻煩。再說誰把黃金這麼運啊？」

「隨便聊嘛！又不影響我們工作。我真不明白那些寓言。大家把東西放在盒子裡，然後告訴你不要打開，這是什麼意思？要是他們不想讓你打開，幹麼又要把東西放進去？或者幹麼給你？」

「人家說不要開，並不代表他們不想讓你開。其實，給你盒子的人總是預計你會打開它的。」

「誘惑？考驗？開玩笑？」

「可以這麼說吧！不過誘惑都是自己的，跟別人怎麼想沒關係。考驗是肯定的，玩笑是絕對的。」

「你說的我也不懂。算啦！提到誘惑，我肚子餓了，食物對我具有很大的誘惑力。午餐時間快到了，我去買點吃的。」

「好吧！」

一天的工作結束時，兩個員工各自回家。第一個說話的人仍然想知道那些盒子裡都裝了什麼。雖然他已經在配送中心工作了很久，這個念頭還是沒有消失。

那個對盒子不感興趣的人呢？他的家裡完全沒有盒子。下了班，立刻回到自己的天地。

這個人還是嬰兒的時候，被放在一個盒子裡，丟棄在孤兒院門口。他不知道親生父母是誰，但是看待所有人如兄弟姊妹。

他從來沒有用盒子裝過任何東西，也從來沒有想過要打開任何盒子。對他來說，所有東西都是對外敞開的。包括被暫時存放在盒子裡或正在運輸中的東西，也不是祕密。（上）