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馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

夢工廠（一○）

李東文

然後他說急需要一筆錢周轉，向我借五萬元，最遲一個月還。我工資卡上剛好有五萬元，借了三萬給他。虧得我多留個心眼，沒敢全部借給他。

我辭職後並不打算重新找工作，去問他要錢，他說再等等；又過了兩個月，他還是說再等等。我明白他還不上了，就一連幾天上班似地待在他公司。他給了我五千塊，讓我看看公司有什麼是我需要的就搬走。我抱走了一台半新的手提電腦、一張電腦桌、一張大椅子以及一大堆黃碟。

後來我聽別的朋友說，他做生意虧了錢，買地下六合彩想挽回損失，結果輸得一塌糊塗。重新借錢，再賭，還是輸，坑越挖越大。接著又打聽到，以前幾個跟他關係好的同事都是他的債主。

他玩失蹤之前來找我，給了我現在用的這台在當時算是最高配置的電腦。他說，這台電腦是用手頭剩下那點東西組裝的，他能做的只有這些了。然後，他聯繫做電腦回收的同行，幫我把舊的電腦和當初從他那裡弄來的手提電腦賣了，算是又給我弄回來一點錢。事情到了這一步，我都不知該恨他，還是感激他。

我情緒有點低落，過去找小白兔，想和她來場一百元運動。小白兔穿著七分牛仔褲、淺綠套頭文化衫、藍色運動鞋，看著像準備出門郊遊的大學生。她說要購物，讓我跟著去做搬運工。

我色迷迷地拉著她的手說：「我可以去做你的馬仔，但你要先發給我一百塊錢工資。」（一○）

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