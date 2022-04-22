這些關於海帶、牡蠣和蟶子的話，還是祖母告訴我的。我覺得有趣，就記在心裡。沒想到，表姑被我的胡說八道逗笑了，但她只是大笑，並沒有糾正我。

那天夜裡，她只反覆說著這幾件事。

「你姊姊是個好姑娘，還給我送過禮物。」

「上一次見到她，還是三年前，我去島上賣板栗，路過那個村子，她抱著孩子坐在家門前。我答應她，賣完栗子就去她那裡過夜。後來，栗子還沒賣完，家裡有急事，我就提前趕回來了。」

我希望表姑能和我聊一聊那座島上的事，最好能有一兩張照片。我想看看那個地方的房屋、樹木、田地和道路，要是其中有姊姊的身影就更好了。表姑說，照片原本是有的，但該死的大火把很多東西都燒掉了，照片也在其中。

表姑一家遭遇了嚴重的財產損失，再過幾天，她的兒子就要帶未婚妻回來探親，而家裡連一張像樣的床都沒有。

祖母不會知道這些，她什麼都不知道。她已經很多年沒有出門了。在我的記憶中，她的活動半徑就是從家到河埠頭，再由河埠頭回到家。爺爺在世時是她的跑腿，如今，爺爺不在了，這活自然就落在我身上。

當然，我也可以跟她說，我去過了，但沒有見到姊姊。她不在那裡，出去打工了，等回來後，他們會轉告她，叫她回家探望祖母。

那天晚上，我夢見姊姊。那是一個奇怪的夢，至今，我都無法描述夢裡的感覺。（四）