我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克魅力：他喊收購推特 十餘家華爾街銀行排隊出錢

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

帶姊姊回家（四）

草白

這些關於海帶、牡蠣和蟶子的話，還是祖母告訴我的。我覺得有趣，就記在心裡。沒想到，表姑被我的胡說八道逗笑了，但她只是大笑，並沒有糾正我。

那天夜裡，她只反覆說著這幾件事。

「你姊姊是個好姑娘，還給我送過禮物。」

「上一次見到她，還是三年前，我去島上賣板栗，路過那個村子，她抱著孩子坐在家門前。我答應她，賣完栗子就去她那裡過夜。後來，栗子還沒賣完，家裡有急事，我就提前趕回來了。」

我希望表姑能和我聊一聊那座島上的事，最好能有一兩張照片。我想看看那個地方的房屋、樹木、田地和道路，要是其中有姊姊的身影就更好了。表姑說，照片原本是有的，但該死的大火把很多東西都燒掉了，照片也在其中。

表姑一家遭遇了嚴重的財產損失，再過幾天，她的兒子就要帶未婚妻回來探親，而家裡連一張像樣的床都沒有。

祖母不會知道這些，她什麼都不知道。她已經很多年沒有出門了。在我的記憶中，她的活動半徑就是從家到河埠頭，再由河埠頭回到家。爺爺在世時是她的跑腿，如今，爺爺不在了，這活自然就落在我身上。

當然，我也可以跟她說，我去過了，但沒有見到姊姊。她不在那裡，出去打工了，等回來後，他們會轉告她，叫她回家探望祖母。

那天晚上，我夢見姊姊。那是一個奇怪的夢，至今，我都無法描述夢裡的感覺。（四）

上一則

陳霈瑀在愛裡重見希望 「一葉蘭」陪伴走出喪偶之痛

下一則

一道美食

延伸閱讀

留守老人太孤獨…安徽90後小伙 帶全村600老人蹦迪

留守老人太孤獨…安徽90後小伙 帶全村600老人蹦迪
烏克蘭養女波蘭找到難民姊 籲政府准來美居留

烏克蘭養女波蘭找到難民姊 籲政府准來美居留
烏克蘭養女赴波蘭晤難民姊 德州養父母籲政府准來美

烏克蘭養女赴波蘭晤難民姊 德州養父母籲政府准來美
女大生靠微薄打工費創業 半年內賺百萬開啟時裝事業

女大生靠微薄打工費創業 半年內賺百萬開啟時裝事業

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02

毛孩子上法庭

2022-04-17 02:00
吳孟芸∕圖

愛情與遺忘

2022-04-15 02:02

超人氣

更多 >
兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校

兩個兒子遭退學 歐巴馬妻舅羅賓森狀告私立學校
紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕
台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步

台積電美國廠招不到人？原來這要求最讓美國人卻步
影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血

影／拳王泰森飛機上暴怒 把「不識相」乘客揍到流血
想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

想到美國工作嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件