進入夏天就老了的米亞

鍾文音／圖

城市的天際線進入夏天的早晨，鐵皮屋頂一片反光。

悶熱的氣流下，空氣卻仍飽含著潮濕，濕濛濛地愈發讓整個窗前的風景像罩了層毛玻璃。蒸氣不散的熱，讓她感到除了自己的年紀往上攀爬之外，這周遭的一切竟是停滯不前。

周日，像米亞這樣有點芳華已逝的單身女人還真是無處可去、無處可逃。只能在家裡發呆、練功。說金卡要「讓她任意簽，傾家蕩產簽光」的老段已經離世多久了？她搖搖頭，一臉又感傷、又迷惘，老段只是牆上的幽魂，或像她年輕時那滿屋的乾燥花了。

她仍「以嗅覺和顏色的記憶存活」，卻沒有「從這裡並予之重建」。她點燃沉香，身體抹上乳香、迷迭香，以此香魂祭拜了老段。

最擅長以「嗅覺」、「顏色」度日的青春時光，是唯一還沒死去的部分。

世紀末，她當時多年輕啊！她經過被搭訕的路段時，心裡想起那些華麗的日子。雪紡薄紗，閃亮透明。鏤空皺褶，春光乍現。三宅一生多麼隱喻，原來迷戀時尚 的她是一生三宅，走不出自宅、時光宅、愛情宅。

轟轟焚城的原來是自己的青春。

東區如今就像她的年華般落寞，華麗褪色，迎面的青春人和她以前的青春為何都不一樣了？時尚連鎖店只剩零星幾家，且都是她以前逛都不逛的平價品牌。出入的都是複製人，穿著相似、臉孔相像，她總覺得自己得了臉盲。在台北東區各種巷內，她有過自己的身影，她學過的事情可多了，太極、氣功、打拳、瑜珈、心靈成長課程……從最柔軟到最暴力的探索自我都試過了，繳了百萬以上的學費，卻還是沒有什麼成長，時時刻刻內心仍然是呈碎片狀，有時是自己擊碎的，有時是外境一來應聲而裂的。總之，她現在是無力招架了。

昔日不知老之將至，現下連瑪丹娜 都是阿嬤了，麥可‧傑克森的寂寞星球花園傾頹，而黛安娜與王子更是早已夢碎成灰。她看著陽光下的影子，自己的身形依然瘦削，破舊的牛仔褲閃亮著一隻蝴蝶，麝香黃與藏青交織的袖子，在陽光下晃動。

假日的車廂都是寂寞的出遊人和糾纏的戀人以及貌合神離的家人。她在人群中站立的位置靠著中間鐵柱，她開始假想自己貼身的鋼管是可親的男人，這樣可以稍稍減緩她的不適。

樟樹、楓香的中山北路，迎風吹來夏日催發她更老的焚風。

這裡比東區熱絡，從誠品書店（其實更像文青小農、小資雜貨店）走出來的遺下的青春氣味，以一種無言的我存在的強大氣味佔領她的鼻息，整座城市剎那充溢一種交合的野味。她以前的好鼻子，現在變成一種折騰。

人影涼索得像骷髏，空蕩蕩的紙人。

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以前老段總是說她的眼睛會說話，現在她的眼睛也會說話嗎？眼睛難長大，但眼睛卻會洩漏年紀。

世紀末的那場煙硝般的華麗，威士忌阿哥哥，那酒吧裡手擎著血腥瑪莉在吧檯前閒蕩的米亞，於今在周五，遇到淑女免費日，卻無法免費。飲料免費，其實免費是最昂貴的，年輕時不懂，二十歲出頭就喊老、裝老，隨意辜負愛自己的人。

她想要過過輕鬆的日子，酒吧這麼多人，擠進人，也擠近了慾。

以前她喜歡和老段一起喝龍舌蘭酒，一口鹽巴檸檬地啜一口酒，長睫毛像是喝不慣酒地隨著嘴巴牽動地眨了一下。

妳知道的，妳和我一樣滄桑，不是嗎？光是一個男人的身影、光是一首歌，就足以引起往事的連波海嘯。老段曾這樣說。

好鼻師的米亞聞到spa工作室的精油瓶和美容保養品的香氣襲過，經過商場兜售的香水，她聞著，卻突然感到一股痛苦襲來。身體再怎麼美容，也抵擋不了更貌美、更年輕的女人威脅。

血腥瑪麗已經不血腥了。

在過去的面前，未來都顯得很輕。

穿過咖啡 香、烘焙香，水果蛋糕、起司派、麥片餅乾、花瓣布丁……遠古的手藝年代是這座城依然對米亞有吸引力之處。

可喜的是，現在單身隻影走進任何一家連鎖咖啡館，都不會被覺得奇怪。年輕的米亞如此獨特，現在她好喜歡融入庸俗大眾，就像下雨注入海，再也看不見雨絲的路徑，她已然變得面目模糊。

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昨晚她去龍山寺點燈（以前這種地方她根本不會來，世紀末整個人都在台北城內的時尚圈走動，哪裡會到什麼艋舺，且還來龍山寺點燈），她在焚香處處的廟宇裡，想著關於自己以前的事，身體感覺忽涼忽熱，人工的化學香塵讓她不適。

她彷彿見到自己處在一群被剃光的羊群中，她的身上有個紅點標誌，那紅像是某種不潔的印記。

二十多年竟然滑過了，世紀末早已成了世紀初，要邁進世紀中了，但為何記憶還染著紅字，像雞血石般充滿一種死去的情色。

她很怪異地在那群羊中扭曲著頭，感到好熱、好熱，快要喘不過去來。

「好，一切都過去了、都過去了。現在你緩緩地、緩緩地……睜開你的雙眼……」瑜珈教室裡，她張開眼睛，正對著那如鏡子般佇立在前的女人是自己，被催眠過後的女人。周身雖是滿滿風塵的歲月，但她仍有一雙老段最喜歡注目她的灼灼發亮的眼睛。女人眼睛會笑，女人全身最迷人的地方，一雙會笑的眼睛，像吸塵器的目光如急速之風，吸走不堪如塵往事；一雙會笑的眼睛，像一盆熊熊爐火，燒光她命運尾隨的不幸魔咒。

她摸摸自己的脖子，華麗的傷疤不見了，再看看手背，感情的菸疤也消失了。她看見這麼多年，自己的嘴巴可以往上微笑了。

曾對整座酣睡的城市人賭誓，說自己「絕不要愛情，愛情太無聊只會使人沉淪」。

但她一直都在愛情海裡盛滿眼淚。愛情陳腐的氣味，迷離穿越她的整個生命天際線，最後卻像頂樓加蓋般，感情基地處處違建。

米亞跌跌撞撞走過世紀末的台北，東區、公館、中山北路城市的天際線依然錯亂，錯身的年輕小獸個個都是冒牌的米亞，她聽見虛空中老段傳來的笑說。

這麼多年走過去，她才感受到她這座盆地吸納了整個自己，她的歲月走到了大騷動裡的大靜默，如此可喜，也如此哀愁。

突然她聞到一股貓羶味，角落裡有一隻貓，也許她會撿牠回家。和城市滿街的寵物店一般，愛寵物比較容易度過下一個世紀末。雖然她等不到那一天，但她的文字也許可以等到那一天吧。誰知道呢？她吃了口花瓣布丁，玫瑰瓣的香氣瞬間安了她的魂，即使只是剎那。

在這生生滅滅的每一天，進入夏天就老了的米亞走過老城、老街，化為一道老影。