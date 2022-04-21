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夢工廠（九）

李東文

更要命的是，辭職後，為了假裝自己還在上班，我還跟以前一樣，每個月孝敬老娘五百元。

牛亮程大概也不指望，能從我身上借得到錢。我剛剛倒完苦水，他便笑著說：「我只是隨口說說，沒事，反正這事也不急。」

隔了挺久，我以為他不再找我說話時，他又出現在我門口，說他打算跟朋友合作倒騰點東西，賺個差價，上下家都找好了，保賺不賠的生意，就是差點本錢進貨。我問他倒騰啥好東西，有好處，帶著兄弟一起發財。他支支吾吾，不肯給我實話。

「空手套白狼的生意，不用本錢的呀！」我說完覺得自己挺幽默，傻笑起來。他表情古怪地看著我，好像在看一個不懂事的孩子。他這個表情讓我想起前些天，阿杜丟了手機後，牛亮德提醒我不要借錢給他的事，莫名地緊張了一下。

牛亮程走後，我打開電腦用低音炮聽音樂。我被他攪得心煩意亂，沒法看書了。錢，該死的錢！以前那些事一旦打開了缺口，就沒法停下來不去想。

「最少一萬，兩萬也可以，最好是五萬。」這話聽起來真熟悉！

電腦桌、低音炮和電腦椅上貼著的「千億電腦有限公司」的logo，是我喉嚨中的一根剌。印著logo的標籤可以毫不費力地撕掉，我留著是提醒自己不要再做傻事。

「千億」的老闆是我的舊同事、好朋友，剛進廠時，我們住同一間宿舍，一起發洩過很多對單位的不滿，後來他辭職去開電腦公司。

我們認識的第一天，在宿舍喝啤酒，他說他的理想是做老闆，希望有生之年能賺到一千億。我辭職前一個月，他抱著我現在用著的這套低音炮來找我，說有客戶訂了又不要，送我了。（九）

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