花園墓之戀（全文完）

一股熱氣竄過莉莉的身體，她脖子後面開始冒汗。「從他的說話和表情來看，我覺得可以相信。」

「看來你們兩個聊得還挺多的。上次打電話，你不是說他還是單身嗎？是什麼攔阻你和他在一起呢？」

莉莉走到浴室去拿毛巾，「能這麼簡單就好了。」她擦了擦臉和脖子，「我一個人住習慣了，無法想像與另一個人二十四小時一同生活，會是什麼樣子。」

「嗯，富有的職業女性常面對的問題。」黛西笑著說，「若是一百年前，你肯定立刻抓住這個結婚的好機會。」

「正經點。」她撓了撓臉頰，「說真的，我不敢讀他的信。如果他要求復合，我不確定該怎麼辦。」

「向上帝求智慧吧。我也會為你禱告。」

掛斷電話後，身體倒在沙發上，她的目光落在了那封信上。

他會寫些什麼？

她心神難寧，最後決定採納黛西的建議，「主啊，請祢給印記來幫助我做決定。若是哲希在信中提到《勸導》裡面的溫特沃斯船長，我會考 慮和他在一起。」

深吸一口氣，她撕開信封。

親愛的莉莉：

我不擅長寫情書。為了表達對你的感覺，希望你不介意，我借用溫特沃斯船長寫給他心愛的安妮的那幾句話。

除了你，我沒有愛過其他人。每個無眠之夜，我無時無刻不想著你。我一切的計畫和策略，都只為了你。請不要告訴我，已經太遲了，你已經不再關心我了。

不確定前路如何，我寫到此為止。今晚十點我在墓穴前等你。如果你不出現，我就知道答案，從此不會再打擾你了。

永遠愛你的，哲希。

放下紙張，她瞄了眼時鐘。

九點四十。

衝向壁櫥，她換上一件紅色連衣裙，急急忙忙地跑向墳墓。（全文完）