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上海往事（六）

顧安麗

據說那個領導一直也板著臉，一語不發，兩眼盯著電視，神祕難測。大兒子悶悶地坐著，放下東西走。領導也沒把混了錢的菸酒還給他，整個交易就是在沉默中進行的。

大兒子給領導提醒了送禮的事情，很快就被點名說多次上班遲到早退，勒令在家留職反省一個月。二伯父覺得大兒子得罪領導了，自作主張請領導來家打麻將，輸給領導幾千塊錢。領導贏了錢，也還是板著臉，神祕莫測。他們家的積蓄在這種沉默的交易中快速被抽乾。

大兒子是最後一批解散的，到了最後的時候，他的單位裡已經給不出解散費。那些年裡，親戚們家裡誰不是陸續添了冰箱、彩電，添了微波爐，添了摩托車、助動車，就他們家什麼都沒添。

二伯父心臟病去世之後，兒子們不情不願地出去找工作，也都找到事了，據說是一起打牌的牌友介紹的。

二伯母開始幫二兒子尋老婆。二兒子喜歡上了三叔叔出租房裡的一個外地女人，這個年輕女人像顆煤球一樣黑亮，一對濃密的劍眉直插入髮髻。煤炭姊有個八歲的兒子，和她母親一樣醒目。煤炭姊的男人也是外地來滬的，犯了事，在上海坐牢。煤炭姊也不回老家了，租了三叔叔的房子，和兒子守著過日子。因為煤炭姊，來我們家族串門的男街坊也多了。

二伯母的二兒子開始梳頭、剃鬍子，帶煤炭姊和她兒子去游泳。煤炭姊不願意去，他就又叫上一幫半大不小的孩子，我們浩浩蕩蕩的一隊人馬，煤炭姊才跟著我們一起去。到了游泳池，她穿著橘紅色的游泳衣踮腳尖試水，池子裡的男人們站著不敢動。（六）

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