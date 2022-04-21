薛慧瑩／圖

時間一點點過去，我感到自己也隨著那些石塊，習了輕功，在水面上輕捷、自如地行走。直到一陣刺骨的寒意將我拉回現實世界，我的雙腳滑入水中，寒冷像針扎進我的皮膚裡。鞋子濕透了、褲腳沾了淤泥，有東西拉扯著我，要將我拖進那個冰冷的世界裡。

我不顧一切地奔跑著，此前埋藏在心底的恐懼逐一浮現，一顆帶黑色毛髮的頭顱似破敗的捲心菜，漂浮在水面之上，一路追逐著我。有東西墜落在地上，但我已顧不上去撿。童年深夜裡爺爺講述的恐怖故事，適時出現在腦海，一個偷雞賊把雞雛悶死在竹筒裡，深夜裡牠們發出嬰孩般的求救聲；一戶人家在親人死去後，要進行一項攆鬼儀式，死者生前坐過的搖椅忽然發出莫名其妙的「吱咯」聲；一名溺亡的孩童化做一片浮萍或一株水草，藏在水下，伺機拖拽住玩水的人。我的心全然被恐懼罩住，好似濕布裹身，差點兒無法呼吸。正在那時，口袋裡的松鼠發出持續的尖叫聲，就像一個人在緊要時刻發出瘋狂的求救信號。在此之前，我幾乎忘了牠的存在。

我一邊哭，一邊往大路的方向跑去。沒有人，只有車輛路過揚起的塵灰，在空中瀰散開來。我癱坐在路基上，乾脆放聲大哭。臨出門時，祖母改變主意，讓我一定要帶姊姊回家。她差點兒說，如果我做不到這些，就不必回來了。

她一次次夢到姊姊，那些夢使得她身形瘦削，疲憊不堪。她開始像男人那樣抽菸，抽幾毛錢一包的劣質菸，把手指甲都熏黃了，棉絮燒出黑乎乎的大洞──人們擔憂那個枯槁的身軀隨時可能化做一股青煙飄走。

往左走，左邊再往左──所有遇見的人都指著同一方向。一路上，零星的鞭炮聲不斷炸響，迎親的隊伍從我身邊經過，拖拉機上載著新娘的嫁妝，所有家具物什上紮著大紅花，一路喧嚷著向遠方駛去。我路過那些村子，瘋子站在高高的樹杈上亂喊亂叫，他的母親仰著頭，張開雙臂──就像一隻驚恐的大鳥，惟恐他掉下來，或就此飛走。男孩赤腳從我身旁跑過，他的父親拿著棍棒在後面追得氣喘吁吁；年輕女人端著洗衣盆，往河埠頭的方向走去。

往後的日子，這些從我身旁經過的人，我再也見不到了；而他們，永遠也不會知道我是誰、所為何來。我第一次強烈地意識到，對一個人來說，任何一個平常的日子，都有可能是他在人世的最後一天；而無論多麼強烈的感受，除了自身，別人對此一無所知。想到這些，我忍不住感到悲傷。

暮色降臨之前，我來到橫渡村。我被一個男孩帶到村子西邊，拱橋那頭，一幢兩樓兩底的水泥磚房屹立在荒地裡，建築的主體部分似乎剛剛完工，腳手架還沒拆，外牆完全裸露著，撲面而來生石灰和紅磚的氣息。水泥地面粗糙、暗淡，坑窪不平。窗戶像個破洞，臨時扯了一塊紅被單掛在那裡，隨風飄蕩。我從未見過這樣破敗的新房，比老房子還要荒涼。

一個身材矮胖、面相和氣的中年婦女站在門口清理雜物，這個女人就是我表姑──我祖母大哥的女兒，我父親的表姊，在她家裡，剛剛經歷了一場劫難。新房還未完工，老房子意外著火，摧枯拉朽般，一夜間全燒沒了。始作俑者是家中九十幾歲的老祖母，火星 從灶房裡蔓延開來，瞬間吞沒了整座木頭房子，還好只是兩間孤零零的破房。

「沒了就沒了，正好可以住新房呀，你說是不是？」表姑的樂觀讓我詫異，要是祖母攤上這種事，還不知哭成啥樣了。

表姑又說：「可別告訴你奶奶，她要睡不著覺的。」

那天晚上，我跟隨表姑來到另一個村民家裡吃飯。大概屬於臨時搭伙性質，彼此都有些拘謹，沒看清楚什麼是什麼，搛住了就往嘴裡送。

晚飯後，天完全黑了，我被安排睡在新房二樓朝北的房間裡。沒有多餘的床，表姑給我找了一張席子、一條被子、一個塞滿舊衣服的枕頭。我睡在地上，四周是裸露的磚牆，伸手就能摸到家具的腿，不得不呼吸著水泥和石灰的氣息，就像宿在荒野裡。松鼠在棉被上蜷縮成球狀，偶爾發出幾記輕輕的「咯吱」聲，黑暗中那聲音好似來自很遠的地方。

有一年冬天，爺爺帶我去參加一個遠房親戚的婚禮。路途遙遠，不能當日往返，主人安排我們睡在一個大統鋪上。橫七豎八的人，到了深夜，耳邊響起此起彼伏的鼾聲。我的右邊睡著爺爺，左邊是一個酒氣熏天的男人，男人的左邊躺著一個鬥雞眼的老頭，再過去是一個與我年齡相仿的男孩。房子在一條馬路邊上，汽車 頭燈的光柱在白牆上來來往往，一會兒消失、一會兒出現。我看了一夜的幕布電影 。

入睡前，我鼓起勇氣與表姑訴說祖母的眼疾、姊姊奇怪的回家之旅、親戚們五花八門的揣測，請求她帶我去一趟姊姊家。我知道去那裡並不容易，除了要走很多路，大概還要坐船。姊姊的家在一座島上，那裡的人像種水稻一樣種植海帶，也像收割花生那樣收割牡蠣和蟶子。（三）