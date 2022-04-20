我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診單日破2千例 陳時中：估疫情大規模展開

摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

夢工廠（八）

李東文

牛亮德說：「老二，你的粥沒喝完。」

「東哥一會幫我倒了吧。」牛家老二回頭說。

「他這麼著急著是去哪？」阿杜問。

「還能去哪？打牌唄。」牛亮錚翻了個白眼說

我說：「他最近手風順，贏了不少錢。」

「你怎麼知道他贏錢了？」牛亮德問。

「你看他的心情，一年中最好就這幾天了。每晚都在外面吃消夜，叫一堆啤酒，喝不完，都打包回來放在廚房呢。」

「我去，有啤酒不早說！」牛亮錚說著去廚房拿啤酒，每人發一罐。

當晚，我差不多要睡時，牛亮德敲門喊我吃消夜，速凍包子。

第二天的早餐，還是速凍包子。

真希望牛亮程賣鮑魚或者龍蝦，哪怕檔次低點，賣牛奶也行。上次去附近的超市買牛奶，收銀的大媽對我說：「老闆，你總買這麼多牛奶，家裡不只一個寶寶吧？」

我晨運回來，洗澡後端坐客廳吃他們留給我的白粥和速凍包子。東西有點多，連我的午飯都夠了。

「東哥，你可別全吃完了呀。」

我不知家裡還有人，嚇了一大跳。牛亮程從上鋪坐起來，頭髮亂蓬蓬的像個雞窩。

他洗刷完後，我已經吃飽回房間看書。他拿個包子，站在我房門口邊吃邊說：「東哥，能向你借點錢嗎？」

為什麼有親兄弟在身旁，卻向我這個無業遊民借錢？出於禮貌，我問他想借多少。他說：「最少一萬，兩萬也可以，最好是五萬。」

我忍不住笑了起來，說五百都拿不出。我辭職是一時衝動的結果，事前沒有儲備糧草，手上僅有的那幾萬元還借給了一位開電腦公司的朋友了。辭職後有少得可憐的稿費，偶爾給廣告公司幹點活。（八）

牛奶 遊民

上一則

當劇場教父成為父親 金士傑：我的目標就是繼續活著

下一則

小寶寶

延伸閱讀

賭城吧檯點啤酒給清潔劑 教師誤飲受傷獲賠800萬元

賭城吧檯點啤酒給清潔劑 教師誤飲受傷獲賠800萬元
違法收獻金作偽證 佛騰貝瑞辭內布拉斯加州聯邦眾議員

違法收獻金作偽證 佛騰貝瑞辭內布拉斯加州聯邦眾議員
點啤酒誤給清潔溶劑 教師喝了受損 獲賠800萬元

點啤酒誤給清潔溶劑 教師喝了受損 獲賠800萬元
普亭資深幕僚邱貝斯辭職 俄侵烏以來請職最高官員

普亭資深幕僚邱貝斯辭職 俄侵烏以來請職最高官員

熱門新聞

巴布狄倫畫中的張國榮。（取材自bobdylanart.com）

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

2022-04-14 19:38
元氣森林創始人唐彬森。(圖截取自微信公眾號「卓見 SeeDifferently」)

遊戲業跨足飲料業 他讓「可口可樂」都害怕「元氣森林」

2022-04-16 07:00
彭天恩希望饕客在用餐之餘，也能領略部落之美。(攝影／沈昱嘉)

全台最難訂餐廳 藏在山裡的明星主廚：AKAME彭天恩

2022-04-18 07:00

婚姻裡的祕密

2022-04-17 02:02
達姆∕圖

會做飯的男人

2022-04-14 02:02
吳孟芸∕圖

愛情與遺忘

2022-04-15 02:02

超人氣

更多 >
中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失

中共打過來「導彈擊中新北市」台灣華視新聞爆重大疏失
為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節

南加中醫師滅門案落幕 好友還原一家人生前細節
紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘