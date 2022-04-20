牛亮德說：「老二，你的粥沒喝完。」

「東哥一會幫我倒了吧。」牛家老二回頭說。

「他這麼著急著是去哪？」阿杜問。

「還能去哪？打牌唄。」牛亮錚翻了個白眼說

我說：「他最近手風順，贏了不少錢。」

「你怎麼知道他贏錢了？」牛亮德問。

「你看他的心情，一年中最好就這幾天了。每晚都在外面吃消夜，叫一堆啤酒，喝不完，都打包回來放在廚房呢。」

「我去，有啤酒不早說！」牛亮錚說著去廚房拿啤酒，每人發一罐。

當晚，我差不多要睡時，牛亮德敲門喊我吃消夜，速凍包子。

第二天的早餐，還是速凍包子。

真希望牛亮程賣鮑魚或者龍蝦，哪怕檔次低點，賣牛奶 也行。上次去附近的超市買牛奶，收銀的大媽對我說：「老闆，你總買這麼多牛奶，家裡不只一個寶寶吧？」

我晨運回來，洗澡後端坐客廳吃他們留給我的白粥和速凍包子。東西有點多，連我的午飯都夠了。

「東哥，你可別全吃完了呀。」

我不知家裡還有人，嚇了一大跳。牛亮程從上鋪坐起來，頭髮亂蓬蓬的像個雞窩。

他洗刷完後，我已經吃飽回房間看書。他拿個包子，站在我房門口邊吃邊說：「東哥，能向你借點錢嗎？」

為什麼有親兄弟在身旁，卻向我這個無業遊民 借錢？出於禮貌，我問他想借多少。他說：「最少一萬，兩萬也可以，最好是五萬。」

我忍不住笑了起來，說五百都拿不出。我辭職是一時衝動的結果，事前沒有儲備糧草，手上僅有的那幾萬元還借給了一位開電腦公司的朋友了。辭職後有少得可憐的稿費，偶爾給廣告公司幹點活。（八）