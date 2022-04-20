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花園墓之戀（二六）

路得

哲希為什麼要送過來一封信？他什麼時候拿來的？一定是瑪麗出發去加利利海之前。

他不是住附近嗎？只隔了兩個房子。為什麼他不能走過來，告訴我他想說的話？

他說他讀過《勸導》。是否他想學溫特沃斯船長，當著安妮‧埃利奧特的面寫信給她？

電話響了。把信放在一邊，她按鈕回話：「嗨，黛西。」

另一頭傳來朋友歡愉的聲音：「你拜訪了耶路撒冷一切有趣的地方了吧？」

莉莉幾乎可以見到黛西臉上的笑容，「還有很多地方沒去。必須在這裡住上幾年，才能看得完。」

「千萬不要。我很想念你，你不能離開我太久。」手機中又傳來一陣笑聲。

「你為什麼不來這裡陪我一會兒？」莉莉坐在沙發上。

「是個邀請嗎？」黛西停了片刻，再次開口：「你和哲希之間，有什麼事情發生嗎？」

她把手伸向咖啡桌，摸了摸白色的信封，「他送過來了一封信。」

「信中說些什麼？」

「我還沒讀呢。」她換了一下坐姿，「還記得以前你說過，沒有他，我會過得更好嗎？」

「我說過嗎？對不起，我的大嘴巴常亂說話。」

莉莉長長地吐了一口氣，「我告訴你哲希的父親做了什麼事之後，那是個很自然的結論。」

「啊，現在我想起來了。是的，他不敢親自告訴你他要訂婚的消息，卻請他的父親幫忙。」

爬下沙發，她在客廳裡踱來踱去，「我剛剛得知，他甚至不知道他父親給我寫了信。」

黛西沉默了下來，房裡安靜得莉莉可以聽到院子裡昆蟲的哀鳴。

「你還在嗎？」

「我只是很震驚。一直以來，我們都以為哲希背叛了你。我們錯了嗎？你相信他告訴你的嗎？」（二六）

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