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摩根大通策略師：現在是買進成長股和價值股的好時機

上海往事（五）

顧安麗

但是這種羞恥很快在上海全面爆發的商業化浪潮裡褪去。這些親戚們在超市裡越幹越歡，實實在在的，不比在車間上班低的工資拿回家；來路不明但實實在在的香噴噴的洗髮香波拿回家分賣給街坊；超市的班車管接送上下班。

下崗潮和隨後來到的商業化浪潮捲到了所有人。二伯伯的幾個兒子在公轉私的過程中，各自花了大筆錢孝敬國營企業的小頭目們。

二伯伯是我們家族最驕傲的：三個兒子呢！走路都是橫著走的。有一段時間，他家三個兒子都沒工作，二伯伯也不催。白天裡，二伯伯因為心臟不好，仰著睡覺會胸悶，就一直在樓下坐著打瞌睡；大兒子、二兒子則在樓上睡覺，他們要到晚上才會出門打牌去。三兒子經常不著家。家裡靠二伯伯、二伯母的退休工資養著三個不工作的兒子們，二伯母還在餐廳打工。她得了白內障也不去做手術，她每天在白霧茫茫中出門去，在白霧茫茫中歸家來給丈夫、兒子們做飯。二伯母回家後，他們家才像是冬眠醒來的熊們一樣，活絡起來，《新民晚報》交換著閱讀，主要是體育版、電視節目版。父子四人間你一言我一語，等著飯菜端上桌子。

二伯母在白霧中飛速做出四菜一湯，端上桌來，這時候他們家的氣氛終於活躍起來了，父子們的語速也快了。二伯母穿插在他們的對話中間，徵詢菜式對不對胃口。晚飯過後，兒子們陸續出門去各個地方打牌去，據說贏多輸少。飯後，二伯母刷碗、燒水、洗漱，把兒子們的衣服洗了。這樣的日子他們過了很多年。

二伯父出點子，給大兒子的領導送錢，和菸酒混在一個禮袋裡。（五）

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