薛慧瑩／圖

離過年還有十一天，我準備去姊姊家。我將小松鼠偷偷藏進右側口袋裡──另一側口袋裡則裝著核桃 、花生和瓜子，書包裡還藏著三只雞蛋 、五張烙餅、十塊錢。祖母讓我在找到遠房表姑之前，不要把食物吃光、把錢花掉。她還告訴我，表姑住在一個叫橫渡的村子裡，只要找到她，就有辦法了。

來到村裡的小賣部，我買了大大捲、彩虹棒、花生芝麻糖，把左邊的口袋撐得鼓鼓囊囊。我把核桃和花生掰成碎末，餵小松鼠吃，自己則一路吹著泡泡糖、哼著賣報歌，好似行走在春遊的路上。

這隻松鼠是我在後山玩耍時撿來的，發現時，已經奄奄一息。我偷偷地用米糊和奶粉把牠救過來，此後，無論去哪裡都帶著牠。只要有吃的，牠也從來不發出叫聲，好像挺習慣我亂糟糟的課桌洞、散發著花生和核桃氣味的暖烘烘的衣兜──並將它們當作自己的家園。牠還太小，一天到晚除了吃，就是睡，偶爾睜開眼睛，很快又享受地閉上。

我很難解釋自己的行為，為何要帶一隻小松鼠出門，牠既不像大狗那樣，能用來壯膽，也不能在關鍵時刻助我一臂之力。可我喜歡摸牠身上毛茸茸的後背，就像摸在一塊很軟、很光滑的毯子上。牠滴溜轉的小眼睛好似兩粒圓滾滾的黑豆，吃東西時會用前爪抓著食物，嘴裡發出「咯吱咯吱」聲，雙眼直愣愣地望著你，耳朵卻警覺地豎起──明明做出提防動作，神情卻近乎撒嬌與賣萌，讓人忍俊不禁。總之，有這樣的小可愛陪著，即使出門在外，大概也不會孤單了。

走出家門，走過空蕩蕩的學校門口，赤腳醫生的診所前一個人也沒有，曬穀場上也沒人。學校放假了，天氣又冷，他們一定都躲在被窩裡了。偶爾有騎自行車的人從我身旁經過，還沒等我看清他們的臉，就一陣風似地颳過去了。我很想在這時候遇見一兩個熟人，最好是同班同學，他們坐在父母親的自行車後座上，大聲喊我的名字：×××，你要去哪裡呀？

去海邊，看大海去！──我早就想好該怎麼回覆他們，我會把「大海」這個詞語捲到舌尖，再狠狠地拋擲出去，讓它們發出震耳欲聾的回響，就像浪花對礁石所做的。等他們明白過來，肯定會哇啦哇啦地叫喊著，恨不得從那自行車上跳下來，問個究竟。我想讓他們注意我、羨慕我，甚至嫉妒我，在我心裡存儲著太多的屈辱與不甘。做為插班生，我的板凳是破的、課桌搖搖欲墜，最累最髒的活永遠屬於我。即使如此，還經常被老師罰站、罰抄寫課文，放學後不准回家。我默默忍受著這一切，對家人隻字不提。

殘酷的現實未能擊退我的學習熱情，書本世界安閒美好，又不乏探險之旅，慢慢成為我的庇護 所。在這個學期之前，我們都以為大海是藍色的，像天空那樣藍、像藍色布緞那樣藍，也像一種極其罕見的藍色花卉（我只在某座山上見過一次）。但自從在老師的帶領下，讀完〈大海是什麼顏色的〉這篇文章後，倒一無所知了。全班四十五個人，誰也沒有見過真正的大海，包括我們的老師。

就在我滿腦子想著「大海到底是什麼顏色」──前面出現一處岔路口，有兩條長得一模一樣的路，像樹枝的開杈，位列左右。我知道該怎麼走。祖母出門前曾叮囑過我，「你只要一直往左走，就能走到海邊」，這還是姊姊告訴她的。當年，姊姊就是被敲敲打打的隊伍，送到左邊的道路上。

我從來沒有走過左邊的路，集市、鎮衛生院、外婆家都在右邊。甚至，我只去過一次的縣城也在右邊。右邊的路上有我熟悉的風景，無論走多遠，我都能自己回家。而左邊屬於異鄉和遠方，我從未去過。左拐的剎那，我猶豫了數秒鐘，很怕來路忽然消失，就像所有濃霧籠罩下的道路。但它並沒有。我慢吞吞地朝左邊走去，那是一條塵土飛揚的馬路，與別的馬路似乎並無二致。

很快，我發現這條靠近左邊的路似乎更熱鬧，那些房屋、工廠、診所、竹林、小店裡好像藏著更多的人、更多的歡聲笑語。鞭炮聲此起彼伏地響著，在山谷之間迴盪，營造出新年來臨前的氣氛，不全是歡樂，還有隱隱的不安。

不知覺間，我離開大路，來到一條河邊。那是一條很寬的大河，河水並沒有漲滿河床，只在中間流淌著。陽光下，無數瑩亮的東西在水面上跳躍、閃爍，還有數不清的卵石、細沙，袒露在天地之間，銀針似的莎草也出現在沙地和水面的交界處。但我眼裡只有卵石，或圓潤、或別致，或粗獷、或細膩，最喜歡盈手可握的那種。我蹲下身揀揀丟丟，有一種找到寶藏的興奮感，總有幾款適合打水漂，我用它們擊打出七、八道水花，甚至更多。

我不斷下蹲，揮舞胳膊，以恰當的力道甩出，水花一路綻放到河對岸。第一次發現，那些像瓦片一樣扁平、勻稱、輕盈的石塊，最能拉伸出一條華麗、迷人的水線，瞬間的摺疊、翻捲、跳躍之後，匯成聲勢浩大的水上運動。（二）