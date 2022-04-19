水氣聚集到了眼睛。他摸摸口袋想找一張紙巾，卻沒找到。

「你還在嗎？哲希？」

他用手背擦了擦臉，開口道：「我原諒你。爸，我很愛你。」

「謝謝你，兒子。」爸爸發出一聲聽得見的嘆息，「前幾天亦黛告訴我們，莉莉還是單身。我們不斷在為你和她禱告。主若願意，說不定你們兩個還能在一起。不要膽怯，採取果斷行動，追到為止。」

「爸……」他聲音哽咽，說不下去了。

電話傳來媽媽溫柔的笑聲，「一旦為父，永遠是爸爸。他又回到了他那喜歡教導的父親角色。哲希，你有我們的祝福。做你需要做的事情。」媽媽打哈欠的聲音傳到他的耳朵裡，「這裡已經十一點多了，下次再聊。」

將手機 揣進口袋，他深呼吸幾下，嘗試冷靜下來。

眼前一片亮光，他站起身想知道光從哪裡來。靄靄暮色中，在各各他山頂上出現了一個白色的十字架。

我染上耶路撒冷症候群了嗎？

他揉了揉眼睛。再抬起眼時，十字架已經不見了。

他跳起身，快步下了台階，往墳墓走去。彎下腰，發現裡面沒有任何變化，和以前一樣空無一人。

退出墓穴，哲希抬起眼睛，鐮刀般的新月高掛在頭頂。

他的肩膀放鬆了，多年壓在心頭的罪惡感一掃而光。漫步離去，他將不堪的過往留在了空墳墓中。

●

花園墓內。

吃完晚飯，莉莉走回義工宿舍，思緒卻不斷地轉到哲希身上。

他在醫院裡，差點死於腦膜炎？他沒有請他父親寫那封信給我？即使有了這新的體會，他們還能在一起嗎？已經過了太多年了。

進了客廳，茶几上放著一個白色信封。

「給楊莉莉」。

她盯著那熟悉的字跡。（二五）