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上海往事（四）

顧安麗

但是三叔沒有讓我們勞煩換乘幾次車，因為除了姑媽，三叔沒有邀請任何親戚去他家玩過。我想他也不願意家族裡的婦女們去他家觀察，枕頭是不是床頭、床尾各一個。

三叔把他名下的房子，六十號，出租給一家郊縣農民。這些郊縣房客們給我們家族帶來最多的快樂。租客夫婦每年忙完自己家地裡面的菜，就來市區打零工。他們倆販賣火車票，俗稱黃牛。黃牛經常被警察取締，罰個幾百塊錢，關個一天、兩天就放人。男的因為有鼻炎，綽號叫歪鼻子。

有一天歪鼻子老婆沿著門牌號奔走相告，說歪鼻子今天晚上上電視啦！她指揮我們打開新聞台守著，須臾間，電視上真的出現了歪鼻子。他被一名警察扣著，質問道：知道不知道倒賣火車票是違法的？歪鼻子看到有攝影機對準他，不但鼻子歪了，嘴都高興歪了，狂喜地說不知道呀。

歪鼻子被押走前，還問採訪記者，他會不會上電視。記者說會的，晚上六點上海台播新聞就播這條。於是我們六點鐘看了一遍歪鼻子被捕的畫面，晚間新聞重播時，又看了一遍他被捕的畫面，所有人都高興得樂不可支。

這讓我們感慨：城裡的人不像郊縣人，可以兩邊跑。郊縣人到城裡打零工，混不下去還可以回家種菜、養豬。城裡人混不下去，是沒有別的地方可以去的。

親戚中間有在自行車車廠車間工作的，我曾經被他們帶去參觀過。車間非常吵鬧，工人們嗓門洪亮，腦門發亮。自行車車廠倒閉後，他們不得不在大潤發之類的超市推銷洗髮水，開始時一個個羞手羞腳，聲音細弱蚊子。羞恥。自豪的工人階級再就業，居然墮落成販夫走卒。（四）

警察 就業 攝影

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