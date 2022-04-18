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夢工廠（六）

李東文

她又說，得用套。我伸手從床底拖出滿滿一紙箱子套套。箱子不大。

我們小心翼翼的，既狂野，又壓抑。客廳裡睡著好幾個大小夥子，而門板很薄。

完事後，小白兔問我怎麼會有這麼多套套，我說是牛亮程給的。他之前做這個生意，後來改行，剩下的尾貨分給大家。她軟綿綿地趴在我身上說羞死了，以後不知怎樣和他們見面。

我說：「你要的話，可以拿些回去。」

她瞪我一眼說：「你把我當成什麼人了？你以為我是那種壞女孩嗎？」

「又沒讓你自己用，」我說，「你可以送給朋友的。反正放我這裡早晚會過期，我沒啥機會用這些鬼東西。」說完，我躡手躡腳從房間出來去洗澡。

我思量著如何應對牛亮錚和阿杜的調侃，沒想到屋裡空無一人，大家都已經去上班。我好一陣失落，猶如錦衣夜行。等我洗完澡回到房間，小白兔已經不在，套套被她拿走了一大半。

3

無論如何，令人憎恨的夏天總算告一段落。雖然，廣東所謂的秋天只是早晚有點涼意，不似盛夏那樣日夜溫差只有兩三度。因為天氣以及跟小白兔偶爾來場一百塊運動的緣故，我焦躁的心情有所緩解。

這天的晚飯比較特別，可以說是速凍食品盛宴，包子、餃子、饅頭、燒賣、糯米雞……品種多到我不敢相信。還有瘦肉粥和一大盤雞絲炒芹菜。速凍點心是牛亮程帶回來的樣品，最近他在賣這個。

我說我們沒冰箱，東西吃不完會壞，要不然，給樓上的房東大叔送點吧，他每天清掃樓梯挺辛苦。

牛亮德說：不送給這個狗東西，唯利是圖的守財奴。你送給他十頭大象，他也不會減你一分錢房租。（六）

餃子 房東

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