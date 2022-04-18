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我們四人花了另一個星期來整理我家舊公寓，過程裡我有時會出神，站著也能瞌睡，他們得將我喊醒。這些年來我所認真執行的工作，彷彿像是為了這次而進行的演習，閉上眼，我也能認出哪些東西該丟該扔。

我們像開挖一座礦脈，要掘開這些層疊隱藏，才能抵達母親的核心。過去我一直以為雜亂無章的累積物，或許有著母親的道理。父母新婚時，住在親戚家外加蓋的小屋，家徒四壁，牆上掛著他們簡陋的合照。父親起誓要發達，終於在那片老屋改建後買了公寓。那時他們恩愛，我才剛出生。

母親家貧，生活在匱乏的年代，她想要擁有，所有一切家的構成，即使過剩亦無妨。我想，這個垃圾場，是母親的博物館 ，可惜我們沒能從中領略到她所欲透露的祕密。

她生前我無能理解，死後我也無力保管。依照慣例，該清該賣、該丟該給，塵歸塵、土歸土，全都一筆結算。我留下客廳的舊櫥櫃、藤沙發、飯廳的餐桌椅，都是童年屋子尚未毀壞前最初的家具，我們剛「成家」的舊物。母親後來的收藏我惟獨留下那張上下鋪，仍保留在年少時的房間。

我問安娜要不要搬來跟我住，我說我愛她。她在電話那頭泣不成聲，「準備好了跟我說一聲，我就去接你。」我說。她只是一逕地啼哭。

掛上電話，我在老舊藤沙發沉坐許久，安靜屋裡，有一種奇異 的香味，是發散自屋裡的檜木家具與櫸木地板。陽光斜照，茶几玻璃透透的，光束裡塵埃歡快飛揚，陰影在牆上落下形狀，人影一般。我感覺母親陰魂不散，那使我覺著安慰。（全文完）