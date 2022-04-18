趙梅英／圖

她在遠走高飛之前，讓她的父母相信，有朝一日她會帶著整袋子的鈔票回家，鋪在地上讓父母在上面打滾兒。

街頭和街角中間這幾十號人家，我依稀能記起來的孩子們，還有一對雙胞胎姊妹，比我小好幾歲。她們的媽媽一開始總誇我，總找我給雙胞胎們講作業，無償的。後來她的雙胞胎女兒演了廣告，靠演藝特長也進了重點中學，她就視我如空氣了。

有一個比我大個兩三歲的白胖男孩，初中畢業就輟學，常常找我的小堂弟，一起去遊戲房打遊戲，看到我就叫我各種綽號，每次不重樣。我想他所有的智商和才華都用在這上面了。我看到他都會繞著走。白胖男孩就對小堂弟笑說：你阿姊看到我吃酸（「吃酸」是害怕的意思）。後來他和街坊們說他要去參軍，但沒有去，倒是去了少教所。

這條街讓我迷惑不解的是，所有人都想逃離那裡，不僅僅是神童姊姊、不僅僅是我，連稱霸整條街的白胖男孩，也想逃離那裡。

進了重點中學，周圍都是成績優秀的孩子。漸漸的我發現，我不但智力不突出，心機也不突出。十四、五歲是開始來月經的年紀，但不知道為什麼，女孩子中間開始冒出一種「月經羞恥」，大約是「來了月經就有性慾，就不純真了」這樣的荒誕邏輯。於是女孩子之間互相打聽：誰最早來月經？誰下課匆匆忙忙夾著尾巴和一屁股的月經血，去廁所換衛生巾？然後大家湊在一起無情大笑。有些女孩子假裝到十六歲，都一直都沒有來月經。

除了月經羞恥，還有智力羞恥，簡單說就是崇拜天然的高智商，瞧不起那些靠補習拿高分的學生。於是就有女孩子從電視節目報上提前得知電視劇劇情，課間休息時再跟我們複述一遍劇情。我們表示非常羨慕：你每天晚上都看電視，學習成績還那麼好，你是真的聰明呀！

直到有天，一個每晚必看電視連續劇的真學渣狐疑了：可是昨天晚上電視劇停播了呀，你是怎麼知道劇情的呢？

此外還有文科羞恥。什麼是文科羞恥呢？就是文科是低級學識，不配和物理、數學一起算在總分裡。年級總分第三的女生，被排名二十的男生嘲笑，說她削尖了腦袋考了文科高分，才爬到年級第三名。女生臉紅吃吃笑，不敢反駁，為自己是個冒牌貨而羞愧。

羞恥無邊無際，沒有羞恥到達不了的地方：胸部提前發育的女孩，羞恥啊！學習成績差的女孩，羞恥，並且是更深層次的羞恥，因為這預示著她可能將來不得不去從事辛苦的體力工作。和男生放學一起走的女孩，羞恥。接到男生的情書欣然赴約的女孩，羞恥。

上學路上也無處不在的羞恥。女孩們等車時，站在赫然印刷著「老軍醫專治各種性病、淋病、尖銳濕疣」的水泥柱子前，目不斜視。

家族裡的女人們也熱中於交流各種關於羞恥的話題。這些女人，隨便什麼事物在她們眼裡、嘴裡，都給賦予某種污穢的深意。比如來自外省農村的七嬸，她提到改嫁的五嬸時吃吃笑，說五嬸從來都是跟老公一頭睡的，兩個枕頭擺一起。七嬸鄙夷地加了一句：就是想要嘛。

我還傻問：兩個枕頭擺一起怎麼啦？

七嬸笑：睡一頭，男人就想要啊！接著七嬸自豪地說：我跟你七叔叔，床頭一個枕頭、床腳一個枕頭，分得清清爽爽。

姑媽說：我跟德根就是睡一頭的！

（其實姑媽家也是床頭、床尾各一個枕頭，但是她不容許七嬸這個鄉下女人教她一個黨員幹部，如何做個貞潔女人。）

姑媽背後說七嬸：鄉下人。她們那一輩老上海人毫不掩飾對外地人的偏見。三個字，鄉下人，包含了不屑、煩躁和無法形容的討厭。後來城市變遷，上海的原住民 中的相當一部分，被擠出市中心。比如姑媽家就是拿了拆遷費，搬去市郊結合區。

再接著上海的新貴們買下了城市最富貴的地區，然後他們寫信給電視台，要求禁止電視節目上說上海話；他們寫信給教育局 ，要求禁止上海的中學用上海方言教學。新上海人像獵犬一樣，認真地嗅著空氣裡殘餘的老一輩上海人遺留下的驕傲，然後開始積極地投訴，行使新上海人的權利。溫順的上海市領導層樣樣照做了。

這讓我想起我自己做為移民 的經歷：我來到美國生活十多年適應了以後，也開始像真正的美國人那樣，使勁地嗅著空氣裡若有若無的歧視，然後在社交媒體上抱怨、在社區專欄寫電子郵件投訴，行使我做為移民的權利。

家族裡的大部分人住在這條街上，但三叔家卻住在種著法國梧桐的街區。我們要去拜訪的話，要換乘好幾輛公共汽車才能到。（三）