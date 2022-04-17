我說：「你什麼時候還我醬油？」

她一愣之下，咯咯笑起來，一邊笑，一邊從衣服裡面抽出雙手。她手裡拿著大半瓶醬油。我啞然失笑，她居然能從大排檔順醬油！

「晚安。」

「晚安──」

她找不到鎖匙開門，敲了半天，門裡面也無人應答，只好跟了我回家。她永遠也不會知道，我剛才趁她上廁所，拿走了她包裡的鎖匙。

我們的出租屋呀，留著小夜燈，昏暗渾濁，但看得清。我房間旁邊的高低床上空無一人，牛亮程可能又去打通宵麻將了。

剛進入到房間，我便急不可耐，但小白兔不肯就範，說好睏、好累、好想睡覺覺。我當然不甘心就這麼睡，可她不肯配合，我一點辦法也沒有，只好摟著一起睡。

好像沒睡一會天就亮了。附近的人紛紛起床上班去，樓下時不時就傳來摩托車「突突突」的聲音。我去上了趟廁所回來重新躺下，又再騷擾小白兔。她推開我，小貓似地把自己縮成一團。

我有點索然，跪趴床邊，透過窗縫偷看對面。胖子哥粗重的喘息聲說傳來就傳來了，像事先說好了似的。我把小白兔家的鎖匙，偷偷放回她包包裡，推她的屁股讓她起來，跟我一起看現場直播。

我放鎖匙進去的時候，發現她包裡還有一瓶醬油。她懶洋洋地爬起來看了會，突然趴在我耳邊吐氣若蘭：「一百塊。」

「什麼一百塊？」

「你要給我一百塊。」

我回過神來，真拿了一百元塞進她的包包。我當然明白這與買賣無關，只是一句帶有戲謔意味的調侃，能給彼此增添一點情趣，所以愉快地配合。

等我們變得更熟悉以後，繼續玩這個小遊戲，不是我塞一點錢給她，就是她塞一點給我。這可有可無的一百塊錢，成了我們半真半假愛情的調味品。（五）