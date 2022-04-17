我們在醫院的家屬休息區，廟裡的張阿姨拿出兩份遺囑，內容大同小異，不動產的部分母親留給我、現金留給哥哥。另有一筆儲蓄保險 ，受益人也是哥哥。

清早我們去看她，她動也不動，神情像在安睡。我去揉她的手，掌心還是溫的。我一次次喊她媽媽，感覺她眼皮動了動。我想起相處的最後幾年，我不再喊她媽，我們幾乎不再對話。她睡在下鋪，我在上頭看書。母親徹夜輾轉反覆，有時走出房間，又在客廳裡翻找，彷彿要身處在那些雜物之中，她才感到安心。青春的我無法理解，只覺得憤怒。

醫院裡哥哥神情相當悲傷，母親從來都寵溺他，任他予取予求，他們是共生又互斥的關係，而我永遠是局外人。過往我只認為哥哥是個任性自私的人，病床前，卻看見他做為長子的一面。他一手握著母親、一手握著我，說：「都照媽的安排，媽媽請安心，我們不會搶奪財產。」

我奇怪母親為何將老屋留給我，老屋值錢，即使裡面都是廢物。我又想，她知道哥哥會把屋子敗掉，而我不會。但她確知我是怎樣的人嗎？這是一種託付嗎？

第三天早上八點，母親氣絕。

神情沒有悲憤掙扎，我覺得她走得平靜，或許也是我的自我安慰。

我終於真正聞到死亡的氣味，初死之人，還帶有活的氣息。活著是吃喝拉撒，並不噴香，有種生活的濁臭，但非常輕微，淡薄的，或許與這人生前的重量有關。母親曾擁有她能力所及最大量的物品，死卻讓她連衣服都不是自己的。

我還不明白死，或許，死亡讓母親從物的包袱裡解脫了。原來過去我在屋子裡聞嗅到的，不是瀕死或漸死的腐朽，而是她生命的沉重。（一七）