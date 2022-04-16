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夢工廠（四）

李東文

在小白兔的撩撥下，牛亮錚打算再買一輪酒。我說累了，喝完這點，我請大家去消夜檔吃粥，然後一起去千燈湖看日出。

「千燈湖能看日出？」小白兔很不理解地看著我。我沒跟她解釋，也不好說她沒有一點幽默感。這個年紀的女孩有點笨拙，我能理解。

舞池中間只剩下兩位坐在高凳子上甩頭的姑娘。剛才是一位，現在變成了兩位。體力沒得說的，得吃多少藥丸，才能堅持這麼久？

小白兔下班了，跟著我們一起去消夜。她穿了件能把膝也蓋上的大襯衣，看不出男款還是女款，把奇怪的酒吧工作服蓋在裡面。

我說：你穿成這樣，很容易讓人誤會裡面什麼也沒有穿。

她瞪我一眼，罵道：「臭流氓！」

我們輪流去廁所吐，吐完後再用鯽魚粥把肚子重新填滿。我問小白兔，剛才去夢工廠找她的是不是她媽媽。她點了點頭。我又問：「這大晚上的她找你，不會是怕你被男人拐跑了吧？」

她沒好氣地說：「那個笨蛋，打牌輸慘了，找我拿錢吃消夜。」

「輸錢了不回家睡覺，還要吃消夜？」

「餓呀，不吃怎麼行？她日夜顛倒，不吃消夜等於你們不吃晚飯。你不吃晚飯行不行？」

「好吧，我錯了。」我說，「你有個好媽媽！」

回家的路上，小白兔攏起雙手放在衣服裡，低頭慢慢向前走，動作很古怪。我在牛亮錚耳邊嘀咕了幾句，牛亮錚大聲說菸沒了，叫阿杜陪他一起去買。阿杜嘰嘰歪歪地不想去，牛亮錚摟緊他脖子，拖著往邊上走。

回到家門外，我學西方電影中的浪子那樣說：「嗨，美女，去你家還是我家？」

「去你妹家，」小白兔罵道，「臭流氓，想占老子便宜，沒這麼容易！」（四）

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