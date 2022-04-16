起初她把物品分門別類堆置在櫥櫃裡，後來發現空間不夠，便索性讓它們都蔓延開來。屋裡開始瀰漫一股難以形容的氣味，有個詞叫做「壁癌」，我們家則是得了「物癌」，各式雜物大大小小以一種無法理解的方式，從櫥櫃中滿逸而出，然後悄悄的，像藤蔓、像黑影、像怪物，一點一點將三十幾坪大的屋子佔據了。

我一直都在偷偷打掃，悄悄的，把什麼東西拿去丟掉。

分類、整理、收納，在當時是不可能的。我唯一能做的，只有把發霉的食物扔掉，把物品與物品之間剩餘的走道，盡可能地清掃。將那些我拖得動，又不致讓母親發現的東西，破舊的檯燈、奇怪的相簿、霉爛藤椅，在深夜裡，為防止母親發現又撿回來，我得拖拉著那些物品，走過一條又一條街，甚至騎著摩托車跨過市郊，運送到回收站。那些深夜裡我的舉動，看來必然也像一位拾荒老婦。

●

深夜的醫院裡，父親沒有到場。我猜他恨透了母親，但不知母親是否恨他。父親走後，我對父親無愛無恨，律師幾度送來離婚協議，母親總是退回。最後一次母親為何同意簽字？據說是因為對方已經生下孩子。母親得到堆滿雜物的公寓，父親得到自由，我與哥哥，各得到二十萬台幣的存款。

凌晨，哥哥也趕來了，還帶著一個金髮辣妹。我不知是什麼原因，引發母親二度中風 ，廟方人員說，母親一直在修改遺囑，無法確定哪一個才是最後版本。我們只能在加護病房外，等候短暫的探訪。開刀後的她變得瘦小，仍處於昏迷，隨時都有危險。病床邊的小收音機反覆播放大悲咒。（一六）