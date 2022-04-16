趙梅英／圖

星期五下午，辦公室裡的美國同事早早走了。我呢，咖啡也喝掉了好幾杯，離下班還有幾個鐘頭，就打開了Google Earth，輸入我在上海老家的地址。

Google Earth以一種從宇宙中心俯衝向地球的視角，帶著我俯衝到上海市區的某處。一百八十度旋轉了一周，最終降落在一棟小高層的頂端。

我家的原址早已拆除，從地圖上看，只看得到高樓頂上常有的電閘、水箱以及圓形的排氣扇。高樓旁邊是蜘蛛腳一樣四伸八展的內環線。

我們顧家人口眾多，占據了一條街十幾個門牌號，從四十多號到六十多號，裡面住著的都是姓顧的人。這裡面有我的眾多叔叔、伯伯、嬸嬸和姑媽們。我們家族據說一百年前從嘉定來滬，定居閘北區。家族裡的人稱呼祖母為「恩娜」，稱呼祖父為「大爹」。

四十號住的是姑媽家。記憶裡姑媽給我留下印象最深的三件事，第一是她做為幹部，出差去各地旅遊的照片。那些黑白的照片曝光過度，景點裡那些菩薩啊、石獅子啊，看起來異常的陰森。那個年代的照片基本上都是擺拍，男男女女一律擦著紅燙燙的腮紅，抬頭往遠方看，濃眉大眼地笑著。然而姑媽卻有一張抓拍的照片，照片裡她戴著眼鏡，低頭撥弄算盤，眼鏡掛在她鼻尖上搖搖欲墜。這是她最好的一張照片。

第二件是我上中學的某一天，姑媽帶我去見一位已經考上了名牌大學的神童姊姊，說：人家難得回家來，你抓緊機會，去跟她請教、請教考大學的事情，並且不由分說在晚飯時分，帶我直闖人家家裡去。第三件印象深刻的事，是她窗台上放著一個裝滿了褐綠色膽結石的玻璃罐子，這是她膽結石手術 後帶回家的紀念品。她一生酷愛吃紅燒肉，癌症化療後什麼都不想吃，燉成牛奶白的甲魚湯也喝不下去，但紅燒肉就可以把她的食慾吊起來。

除了姑媽，親戚裡面，我和五叔叔一家關係比較近。五叔叔一生中最得意的成就就是娶了方圓幾里最漂亮的姑娘──五嬸。五嬸當年和一個跑去日本 打工的男人掰了。五叔叔追到她家去，鞍前馬後伺候五嬸的父母，用曲線救國的方式抱得美人歸。五叔叔非常樂意炫耀他的漂亮老婆。他有一個常常往他家跑的哥兒們，照顧他，給他一點小買賣做，哥兒倆一起倒賣東西。

哈雷彗星回歸那年，五叔叔帶我和小堂弟走了很遠的路，去一個沒有燈光的高地看彗星。我們打著手電走了很久，但是誰也沒有看到彗星氣霧狀的尾巴。五叔叔給我們算了一下，下一次我們能看到哈雷彗星的年齡，說到時候他是看不到了。但我和小堂弟如果活得夠久，一生可以看到兩次哈雷彗星。

後來五叔叔在工作中突發腦溢血，送到醫院去，已經腦死亡了。醫生告訴五嬸她有兩個選擇，要嘛花七到十萬塊錢換回個植物人，要嘛也不折騰了，讓五叔叔就這麼去吧。

五嬸在做決策的時候，我們家族的老大，祖父的大兒子，我們叫「二伯伯」的，「啪」一下耳光甩到五嬸臉上，然後開始大罵五嬸都什麼時候了，手腕上還戴著日本名牌表，手指頭上還戴著鑽戒，嘴唇上的紅唇膏印子還沒擦掉。五嬸沒有理睬二伯，忙著和自己兒子商量怎麼辦。然後五叔叔就在他們做出決策前走了。

沒出兩年，五叔叔生前的哥兒們就娶了五嬸。小堂弟一開始在我面前罵自己的母親，也曾離家出走過。我去他們後來的家玩，那個後爸對小堂弟說話的口氣那個肉麻啊，一口一個「爸爸給你燒個蝦怎麼樣啊」、「你去給爸爸拿報紙過來呀」。我看著覺得非常做作，但居然也被這種肉麻給感動了。

小堂弟讀了職業學校，後來去了新加坡做工程師。他們一家和我們顧家已經沒有任何關係了。

五叔叔病危時，殘暴的二伯伯動手打了五嬸，整個家族都看到了，但沒有人作聲，事實上我們誰也拿他沒有辦法。他活在自己編織的世界裡，在他的幻想世界裡，他是統治者，他制訂規則，他可以隨心所欲地毆打所有人，比如做為家族的大哥，拿出家法來懲戒弟媳婦。

但在現實生活中，他是個被風濕心臟病折磨到坐立不安的病人。每個人都是什麼人或什麼事情的奴隸，二伯伯則是疾病的奴隸。他瘦骨嶙峋的雞爪子似的巴掌，也甩到過我臉上。起因大約是有一天我拿白色的髮帶紮辮子，他看到以後，放下手裡的報紙，問我：誰死了嗎，頭上戴白花？我說：沒有啊！

二伯伯叫我拿掉白色髮帶，我不理睬他。二伯伯的雞爪子就從我側面飛來，抓掉白色髮帶，順便給了我一巴掌。

二伯母聽到動靜，就過來安慰我說：他怕死。（一）