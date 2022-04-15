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花園墓之戀（二一）

路得

她的心跳漏了一拍，「你為什麼問？」

他靠在椅背上，「那天我問了你一個問題，你沒回應就匆匆離去。」

「我、我──」她伸手摸了摸自己的額頭。「我很訝異你回哥倫布找我。」

哲希盯著她，「你看起來很沮喪，而不是驚訝。」

莉莉的下巴發痛，她脫口而出：「我沒拿到簽證後，有好幾天不斷給你打電話。你消失得無影無蹤。我收到你父親寫的一封信，說你很快就會和一個叫愛咪的女孩訂婚，請我不要再打擾你了。」灼熱的水氣凝聚在眼底，她強忍住淚水。

一聲怒吼破空劃過，「我爸做了什麼？」他的手顫抖著，聲音嘶啞。

他語氣中的憤怒讓莉莉震驚，她難以置信地盯著他，心頭的沉重一陣緊似一陣。「當時你在哪裡？怎麼不接電話？」

哲希猛地抬起頭，「在醫院裡。我感染了細菌性腦膜炎，差點死掉。」

莉莉拿手摀住嘴，喉嚨有硬塊哽住。「你住院了？」

他點點頭，「我在那裡待了一個多月。」

她的眼皮發燙，但身體卻冷如千年玄冰。可悲的巧合。一場不幸的誤會。「那封信不是你叫父親寫的嗎？」

憤怒和悲傷掠過他的臉龐，「你還不相信我？」

莉莉的呼吸變得沉重，推著桌子站了起來，喃喃自語道：「太離譜了。我需要獨自靜一靜。」

說完，她轉身出了門。哲希在她身後喊道：「莉莉，等等……」

哲希癱倒在椅子上，心中一陣發惡，試著弄明白剛剛從莉莉那裡聽到的話。

爸爸給她寄了一封信？

他衝上屋頂，踱來踱去，無視眼前的美景。

身體打著顫，然而他還是勉強從口袋裡取出了手機。他盯著父親的名字看了一會兒，然後撥通了媽媽的電話。

沒有回應。（二一）

手機 簽證

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