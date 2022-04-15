即位第四年，下令修葺馮翊城般若寺，改名大興國寺，這是智仙養育他的地方。根據法琳《辨正論》卷三〈十代奉佛篇〉形容其規模：「七重周垣，百拱相持，龕室高竦，欄宇連袤。」寺院有七層牆、一百座拱門，高聳的佛殿內有龕室，屋宇欄杆連綿不斷。皇帝在七層牆的中央為智仙尼師建造一座金舍利塔，存放她的靈骨，開創了隋朝以舍利塔為佛寺中心點的建築形式。

皇后伽羅公正而仁慈。大都督崔長仁犯法當斬，楊堅考慮到他是皇后的表弟，想赦免死罪。伽羅不徇私，堅持依法處置，贏得群臣的信服。楊堅上朝，她會跟他同輦坐到大殿前，自己留在輦中，派宦官在朝堂和車輦之間來回通報，聽到楊堅說的話有所失誤，立即匡正，他則從善如流。等到楊堅下朝，夫妻相視而笑一起回宮，兩人有點像連體嬰。夫妻倆奠定了開皇之治。

我想她跟一百年後出現的武則天一樣，具有治國的才能，但是比武則天她的德養更勝一籌，因為伽羅引起人的景仰信服，武則天引發人的恐懼臣服。

602年，楊堅治國已二十年，他在全國起三十座大佛寺，在寺中心點起舍利塔。皇宮御座之前案上，用三十個金琉璃瓶貯放佛陀舍利子，分送各寺。十月十五日午時，三十座寺院同時舉行儀式。長安的儀式由楊堅親自主持，文武百官羅列參加，百姓在旁觀看。大和尚在塔前高捧佛陀舍利寶瓶，人人目睹舍利子晶瑩剔透，許多人感動哭泣。舍利瓶裝入銅函，再裝入石函送入塔內時，萬眾齊誦佛號。三十座舍利塔內都供了智仙神尼的雕像，可見楊堅感念之深。

（參考釋震華的《續比丘尼傳》卷一）（全文完）