我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪外還有多慘

脫口秀明星黃艾麗離婚 不只一家媒體烏龍「搞錯丈夫」

塵埃（一五）

陳雪

總算解謎，老頭是林家二子，我們進駐開始他就來監督，怕我們偷走家中物品。他其實神智清楚，只是放棄做為正常人的一切。老伯的話都像密語，必須解密，他沒說這麼多，是我自己拼湊所得。

我們把他帶去了仲介公司，等待家人來領走。我總算見到老宅的主人林老先生，比老人更老的，正常人。他一臉嚴肅，方頭大耳、身材壯碩，拎起老頭像拎小雞，對我們點頭道謝過後離開了。

我想，白髮老人就是那個鬼吧！但屋內冤魂不散卻是真的。我問王先生：接手的人不怕嗎？

他說：不怕，是個宗教團體來開道場，鎮得住。

那為什麼屋主要把東西要回去，重新開始不是更好嗎？我又問。

「要回去是要燒掉的啊！」他說，林先生的妻子兩個月前病逝，臨終前囑咐把家屋賣掉，物品要回，全燒了，一切乾淨，重頭開始。因為當年逃過一劫的小兒子，事發後被送到美國，如今成家立業，將帶著妻小要返回台北啦。

「燒了乾淨，大家都好。」王先生說，送上酬勞與紅包，「辛苦你們啦！」他笑笑說。

那夜，接到母親病危消息。

母親一生神鬼不忌，晚年才沉迷道教。我總覺得在父親離去後，她徹底走進了歪斜的世界，誰也喊不回來。

記得高中時，母親什麼都不願丟棄，連用過的保力龍碗也要洗淨收藏，紙袋、空瓶、碗盤、塑膠袋，她像個拾荒婦人那樣，讓家裡雜物堆累成山。她如常上班，外觀舉止也都得宜，但返回家來，總拎著幾包物品。

她對同事謊稱要行善，請大家捐贈物資，就把那些旁人不要的玩具、嬰兒車、舊衣褲、泡麵、餅乾、百貨公司贈品，電鍋、電扇、微波爐、鬆餅機，一日一日移山倒海似地運回家來。（一五）

上一則

巴布狄倫佛州個展 把梁朝偉、張國榮畫成油畫了

下一則

潑水節

延伸閱讀

全美上周末9槍案 記者被要求採訪現場 未料竟是受害者

全美上周末9槍案 記者被要求採訪現場 未料竟是受害者
失智不丟臉 及早治療有助減緩病情

失智不丟臉 及早治療有助減緩病情
紐約展開地鐵安全計畫 華婦遊民憂失容身處

紐約展開地鐵安全計畫 華婦遊民憂失容身處
喜事變喪事… 印度婚禮恐怖意外 13人成井底冤魂

喜事變喪事… 印度婚禮恐怖意外 13人成井底冤魂

熱門新聞

朱全斌(右)和韓良露是朋友欣羨的神仙眷侶，擁有30年相伴共遊、視對方為人生知己的婚姻生活。（圖：朱全斌提供）

失去摯愛韓良露 朱全斌學習一個人好好活

2022-04-09 07:00

手機你在哪

2022-04-10 02:00
柏楊（左）和夫人張香華女士，1993年。（本報系資料照片）

無形和有形的戰爭

2022-04-09 02:02
朱自清100年前的1922年4月11日，散文《匆匆》在《時事新報·文學旬刊》首發。（取自維基=公有領域, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=436062）

100年前今天 朱自清寫下「匆匆」 100年後設文學獎

2022-04-11 19:51
陳俐蓉(左)由奶奶一手帶大，與哥哥陳彥霖、妹妹陳彥汝感情親密。(圖：楊淑姿提供)

19歲女兒驟逝 母親同意「器捐助人」讓愛重生

2022-04-12 07:00

情債

2022-04-10 18:02

超人氣

更多 >
天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋
牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她
28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高
俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火 俄國防部證實船沉沒
烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創

烏軍海王星飛彈連轟 俄黑海最大戰艦重創