總算解謎，老頭是林家二子，我們進駐開始他就來監督，怕我們偷走家中物品。他其實神智清楚，只是放棄做為正常人的一切。老伯的話都像密語，必須解密，他沒說這麼多，是我自己拼湊所得。

我們把他帶去了仲介公司，等待家人來領走。我總算見到老宅的主人林老先生，比老人更老的，正常人。他一臉嚴肅，方頭大耳、身材壯碩，拎起老頭像拎小雞，對我們點頭道謝過後離開了。

我想，白髮老人就是那個鬼吧！但屋內冤魂不散卻是真的。我問王先生：接手的人不怕嗎？

他說：不怕，是個宗教團體來開道場，鎮得住。

那為什麼屋主要把東西要回去，重新開始不是更好嗎？我又問。

「要回去是要燒掉的啊！」他說，林先生的妻子兩個月前病逝，臨終前囑咐把家屋賣掉，物品要回，全燒了，一切乾淨，重頭開始。因為當年逃過一劫的小兒子，事發後被送到美國，如今成家立業，將帶著妻小要返回台北啦。

「燒了乾淨，大家都好。」王先生說，送上酬勞與紅包，「辛苦你們啦！」他笑笑說。

●

那夜，接到母親病危消息。

母親一生神鬼不忌，晚年才沉迷道教。我總覺得在父親離去後，她徹底走進了歪斜的世界，誰也喊不回來。

記得高中時，母親什麼都不願丟棄，連用過的保力龍碗也要洗淨收藏，紙袋、空瓶、碗盤、塑膠袋，她像個拾荒婦人那樣，讓家裡雜物堆累成山。她如常上班，外觀舉止也都得宜，但返回家來，總拎著幾包物品。

她對同事謊稱要行善，請大家捐贈物資，就把那些旁人不要的玩具、嬰兒車、舊衣褲、泡麵、餅乾、百貨公司贈品，電鍋、電扇、微波爐、鬆餅機，一日一日移山倒海似地運回家來。（一五）