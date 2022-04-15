阿普航空／圖

去到電視塔廣場，牛亮錚帶領我們從一個洞口鑽進去，穿過一條長長的玻璃通道。通道底下有一行極其誇張的帶反光的大腳印，另外三個方位是高清歐美大明星的照片，美輪美奐、香艷絕倫。怪不得叫 「夢工廠」，原來靈感源自好萊塢 。

夢工廠有個像無垠宇宙那麼遼闊的大廳和兩個像日本 那麼小的英倫風格的小廳，其中一個小廳中有樂隊表演。小廳的隔音效果做得出色，大廳的音樂那麼鬧騰，小廳居然不受影響，有支四個人的樂隊在唱歌。

空間真大啊，整個電視塔廣場的地下都被掏空了。大廳的低音厚實、中音清晰圓潤、高音撐得住，所以音樂聲雖響，但不惹人討厭。我們在大廳靠近舞池的地方找了張桌子。一位頭頂有閃光蜜蜂翅膀的姑娘過來，問我們喝什麼。我看了她一眼，又看一眼，在她耳邊大聲喊：「你沒還我們的醬油。」

「老天爺，是你啊，大哥！」她表情浮誇，裝出大吃一驚的樣子，跟問我借醬油時的小家碧玉判若兩人。我都被她逗笑了。

小白個子小小的，我們坐在高腳凳子上，比她還要高一點。阿杜伸手扯她頭上充當蜜蜂觸角的小燈泡。

「你啥時候還我們醬油？」我拉著她的手問。

「我們的醬油原來是東哥拿了去泡美女！」牛亮錚傻笑著說。

小白兔抽出自己的手。我又去拉她時，她挺用力地打一下我的手背，說：「你們買酒後我送小食，算是賠你們的醬油。」

「小食本來就是送的，小氣鬼，不就是幾顆花生米嗎？」

「你才小氣鬼！加送個小果盤好啦。」

啤酒和果盤很快就送到。果然是小果盤，碟子只比菸灰缸大一點。牛亮錚一見就來氣，連碟帶水果扔進裝啤酒的冰桶。他說，酒吧的食物不知乾淨不乾淨，尤其是切開的水果，最好不要吃。我拍拍他肩膀說，好樣的小夥子，酒吧通。

他繼續賣弄：「酒吧的香菸肯定是過期的、假的。因為喝到亂七八糟後，把鹹菜葉子捲起來，你也能抽出萬寶路的味道。」

阿杜讓小白兔跟我們一起喝酒，小白兔說等忙過這一陣，過來陪我們玩。可是，她都一直在忙，直到我們的酒快喝完，她才又不知從哪冒了出來，慫恿我們買第二輪。

光線忽明忽暗，我放肆地打量坐在我對面的何詩詩，她眼睛周圍一圈都是閃閃發光的。這些反光的物質，在酒吧來來回回的螢光燈下忽隱忽現，像兩隻蝴蝶正在她的臉上忙忙碌碌。狗日的牛亮錚用了什麼手段，才把這等尤物弄上手的？

阿杜從舞池衝回來拉我下去。我是個身體僵硬的人，樂感又差，完全跳不起來。舞池能跟著節奏一下一下地動。有位長髮姑娘把頭甩來甩去，硬是把身邊甩出一大片空地，沒人敢走近。

我回到座位看著酒，把詩詩和牛亮錚趕進了舞池。阿杜曾跟我說過，在酒吧，最可怕的不是別人偷走你的酒，而是在你的酒中添點什麼。

我向服務生要了張紙，從口袋摸出平時用來裝文青的筆，趴在桌上寫：

想帶你去幽暗的地方接吻

路燈似太陽，城市如同白晝

霓虹燈閃閃爍爍，惹得人們

比夏天浮誇

比愛情燥熱

如果我有魔杖

把你變成蝴蝶

再把自己變成另一隻蝴蝶，或者蜜蜂

你和我，在同一朵鮮花上翩翩起舞

用觸角交換隱蔽誓言

用翅膀演繹凌亂的，未來

留下一段既不是蝴蝶

也不是蜜蜂的，愛情

寫完我忍不住傻笑起來。文字邪惡起來，真的很邪惡不是嗎？我機智的，同時意淫了何詩詩和小白兔。

大概十一點多點吧，何詩詩嘟著嘴，嬌裡嬌氣地說睏了。她這個表情，像三歲小女娃般可愛，我見猶憐。牛亮錚打車送她回家，然後回來跟我們接著喝。看他這樣折騰，我有點明白，憑他這麼一個小小的修理工，為什麼能泡得到嬌小姐了，那就是貼心貼肺、百依百順、無微不至。金庸老先生筆下的胡斐對國色天香的苗若蘭，也不外如此。

夜深了，客人們陸續離去。小白兔大概是沒有剛才那麼忙了，過來跟阿杜玩骰子。可就在他們玩得開心的時候，小白兔突然像看見鬼似地僵了一下。我順著她的目光望過去，見到一個好像是老白的人，在離入口不遠的地方四處張望。小白兔猛地拍了一下桌子，朝著疑似老白的人跑去。

凌晨之後，喧鬧的大廳變得稀稀疏疏，顯得很蕭條 。強勁的電子音樂切換成為藍調爵士，撩人的薩克斯風有如長河落日，情深款款地把絢麗的晚霞留給蒼茫的大地。能在這種超大型酒吧聽到藍調，我頗覺意外。（三）