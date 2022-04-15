夢工廠（三）
去到電視塔廣場，牛亮錚帶領我們從一個洞口鑽進去，穿過一條長長的玻璃通道。通道底下有一行極其誇張的帶反光的大腳印，另外三個方位是高清歐美大明星的照片，美輪美奐、香艷絕倫。怪不得叫 「夢工廠」，原來靈感源自好萊塢。
夢工廠有個像無垠宇宙那麼遼闊的大廳和兩個像日本那麼小的英倫風格的小廳，其中一個小廳中有樂隊表演。小廳的隔音效果做得出色，大廳的音樂那麼鬧騰，小廳居然不受影響，有支四個人的樂隊在唱歌。
空間真大啊，整個電視塔廣場的地下都被掏空了。大廳的低音厚實、中音清晰圓潤、高音撐得住，所以音樂聲雖響，但不惹人討厭。我們在大廳靠近舞池的地方找了張桌子。一位頭頂有閃光蜜蜂翅膀的姑娘過來，問我們喝什麼。我看了她一眼，又看一眼，在她耳邊大聲喊：「你沒還我們的醬油。」
「老天爺，是你啊，大哥！」她表情浮誇，裝出大吃一驚的樣子，跟問我借醬油時的小家碧玉判若兩人。我都被她逗笑了。
小白個子小小的，我們坐在高腳凳子上，比她還要高一點。阿杜伸手扯她頭上充當蜜蜂觸角的小燈泡。
「你啥時候還我們醬油？」我拉著她的手問。
「我們的醬油原來是東哥拿了去泡美女！」牛亮錚傻笑著說。
小白兔抽出自己的手。我又去拉她時，她挺用力地打一下我的手背，說：「你們買酒後我送小食，算是賠你們的醬油。」
「小食本來就是送的，小氣鬼，不就是幾顆花生米嗎？」
「你才小氣鬼！加送個小果盤好啦。」
啤酒和果盤很快就送到。果然是小果盤，碟子只比菸灰缸大一點。牛亮錚一見就來氣，連碟帶水果扔進裝啤酒的冰桶。他說，酒吧的食物不知乾淨不乾淨，尤其是切開的水果，最好不要吃。我拍拍他肩膀說，好樣的小夥子，酒吧通。
他繼續賣弄：「酒吧的香菸肯定是過期的、假的。因為喝到亂七八糟後，把鹹菜葉子捲起來，你也能抽出萬寶路的味道。」
阿杜讓小白兔跟我們一起喝酒，小白兔說等忙過這一陣，過來陪我們玩。可是，她都一直在忙，直到我們的酒快喝完，她才又不知從哪冒了出來，慫恿我們買第二輪。
光線忽明忽暗，我放肆地打量坐在我對面的何詩詩，她眼睛周圍一圈都是閃閃發光的。這些反光的物質，在酒吧來來回回的螢光燈下忽隱忽現，像兩隻蝴蝶正在她的臉上忙忙碌碌。狗日的牛亮錚用了什麼手段，才把這等尤物弄上手的？
阿杜從舞池衝回來拉我下去。我是個身體僵硬的人，樂感又差，完全跳不起來。舞池能跟著節奏一下一下地動。有位長髮姑娘把頭甩來甩去，硬是把身邊甩出一大片空地，沒人敢走近。
我回到座位看著酒，把詩詩和牛亮錚趕進了舞池。阿杜曾跟我說過，在酒吧，最可怕的不是別人偷走你的酒，而是在你的酒中添點什麼。
我向服務生要了張紙，從口袋摸出平時用來裝文青的筆，趴在桌上寫：
想帶你去幽暗的地方接吻
路燈似太陽，城市如同白晝
霓虹燈閃閃爍爍，惹得人們
比夏天浮誇
比愛情燥熱
如果我有魔杖
把你變成蝴蝶
再把自己變成另一隻蝴蝶，或者蜜蜂
你和我，在同一朵鮮花上翩翩起舞
用觸角交換隱蔽誓言
用翅膀演繹凌亂的，未來
留下一段既不是蝴蝶
也不是蜜蜂的，愛情
寫完我忍不住傻笑起來。文字邪惡起來，真的很邪惡不是嗎？我機智的，同時意淫了何詩詩和小白兔。
大概十一點多點吧，何詩詩嘟著嘴，嬌裡嬌氣地說睏了。她這個表情，像三歲小女娃般可愛，我見猶憐。牛亮錚打車送她回家，然後回來跟我們接著喝。看他這樣折騰，我有點明白，憑他這麼一個小小的修理工，為什麼能泡得到嬌小姐了，那就是貼心貼肺、百依百順、無微不至。金庸老先生筆下的胡斐對國色天香的苗若蘭，也不外如此。
夜深了，客人們陸續離去。小白兔大概是沒有剛才那麼忙了，過來跟阿杜玩骰子。可就在他們玩得開心的時候，小白兔突然像看見鬼似地僵了一下。我順著她的目光望過去，見到一個好像是老白的人，在離入口不遠的地方四處張望。小白兔猛地拍了一下桌子，朝著疑似老白的人跑去。
凌晨之後，喧鬧的大廳變得稀稀疏疏，顯得很蕭條。強勁的電子音樂切換成為藍調爵士，撩人的薩克斯風有如長河落日，情深款款地把絢麗的晚霞留給蒼茫的大地。能在這種超大型酒吧聽到藍調，我頗覺意外。（三）
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