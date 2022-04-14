「走走看看而已。」她呼出一口氣。一陣酥麻湧上全身，怎麼回事？

「你應該去奧地利關懷中心的咖啡 館看一下，屋頂上還可以欣賞到老城區的壯麗全景。」他靠了過來，眼中帶著微笑，「就在拐角處。我們去吧。」

走到門外，一輛運蔬菜的人力車往他們身邊竄了過來。莉莉嚇了一跳，一把抓住了他的胳膊。

「對不起。」熱氣掠過臉頰，她趕緊鬆開了手。

哲希揚了揚眉毛，「你還好嗎？」

她點了下頭。

他們登上放滿鮮花的陽台，俯瞰著美麗的庭院。她側過頭，「你經常來這裡嗎？」

他帶她步上樓梯，「來了好幾次。亞當喜歡這裡的蘋果餡餅。」

「你和亞當很要好嗎？」她跟著他進了咖啡館。

屋子裡散落著幾張圓桌，空蕩蕩的。一名高個小伙子站在櫃檯後面，正在整理著咖啡機。

「請來兩杯卡布奇諾。」哲希領她走到窗邊的角落，「對不起，你說什麼？」

莉莉在他身邊坐下，「我只是好奇你和亞當的情誼。」

「我在芝加哥 大學讀書時，遇到了亞當。他來為他的風險投資 公司，面試企管碩士生。」服務員在他們面前放下兩個杯子時，哲希停了一會兒。「後來他的投資企業支持我們合創了一間公司。在過去十多年裡，我們一直並肩工作。」

所以，當我在芝加哥郊區上班時，他在芝大。相距不到六十英里，卻從未見過面。為什麼我們會在耶路撒冷重逢？

咖啡淡淡的香氣飄進莉莉的鼻孔。她喝了一口，很順暢的味道。「非常好。」她低著下巴，強迫自己保持冷靜。

她保持沉默時，哲希揉了下太陽穴，轉移了話題：「莉莉，前幾天我們參觀聖墓教堂後，我讓你不高興了嗎？」（二○）