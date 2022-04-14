楊堅忽然想起九歲住在般若寺時，智仙尼師曾說：「有一天，你由太行山之東回來，那時佛教已經被毀滅，要靠你復興了。」亳州不正在太行山之東嗎？於是他欣然就任，伽羅留在長安接應。

一年多後，北周朝廷召楊堅回京，宇文贇另派他任揚州總管，好籌備南征陳國。就那麼巧，580年五月楊堅在京期間宇文贇病歿，才二十二歲。小皇帝宇文闡，宇文贇的長子，才八歲。因為宇文贇是個昏君，幾位重臣歸附楊堅，他們偽造詔書，遺命他為大丞相。

楊堅本來就是殺伐果斷的將軍，加上伽羅的鼓勵，半年之間平定了起兵反抗的地方總管尉遲迥、司馬消難、王謙；他夠狠的，以謀反的罪名，先後計殺趙王宇文招、越王宇文盛、陳王宇文純、代王宇文達、滕王宇文逌等，鏟除宇文皇族的軍政力量。

但是在節骨眼上，楊堅習慣性地隱忍，他已經清除了皇族勢力、消滅了反對的地方將領，滿朝文武都聽命，他卻下不了手篡北周，到底父親楊忠和他兩代都是周朝的護國大臣。楊堅因為忙於政務，夜宿宮中，伽羅知道他需要推一把，派心腹家臣入宮傳話給丈夫：「局勢已形成，騎在猛獸身上，下不來的，勉之！」

這口訊點醒了楊堅，581年二月，他逼小皇帝宇文闡禪讓，建立隋朝，改元開皇，立獨孤伽羅為后。三個月後，他們倆設計暗殺了宇文闡，做足面子以帝禮厚葬。

楊堅即位當年就普詔天下，恢復比丘、比丘尼制，在長安及其他大都邑興建佛寺，鑄造佛像，並官寫一切經，置於寺內。他迫不及待地做這些，因為智仙尼師已圓寂，思念這位養母，除了全力護教，做個好皇帝，無以為報。（五）