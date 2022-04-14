阿普航空／圖

牛亮德笑兮兮地小聲提醒我：「如果一會阿杜向你借錢買手機 ，千萬不要心軟。」

我幾乎被牛亮德故弄玄虛的樣子嚇到了，勉強笑笑說：「我一個下崗工人，想借也沒有錢借給他。」

像往常的晚飯後那樣，牛家兩個小弟坐不住，出去玩。阿杜看電視，我和牛亮德回房間看書。就算牛亮德有一百個缺點，僅憑熱愛閱讀這一美德，我也願意跟他交朋友。我們這間屋子大多數時候是安靜的，就算周末牛亮德的女友從工業區過來，也是安靜地躲在房間，不出來打擾大家，電視只有吃飯的時候才會開。

我關起房門看書。風扇呼呼地吹著，送來許多暖烘烘的風。電視聲沒了，屋子突然靜了下來，有種已經深夜的錯覺。但這安靜，又顯得有略為詭異，讓人感覺不是那麼舒暢。我打開門縫看出去，外面昏暗一片，只留玄關頂上一盞昏黃的小燈，阿杜挺直腰桿盤腿坐在涼席上，臉上閃閃爍爍，灑滿藍色的螢光，鬧鬼似的。電視開著，被阿杜關掉了聲音。昨晚阿杜不僅丟了手機，還丟了錢包和銀行卡。直至下個月發薪，他得在我們這裡蹭飯，所以他很乖。

相對於牛家兄弟和阿杜變幻莫測的生活，我把日子過得枯燥乏味──每天早早起來，晨運、看書，接到活計就幹活掙錢──我朋友的廣告公司偶爾有些零散的活計委託給我做──沒活我就寫點自以為帶著智慧之光的文字。

剛辭職那會，生活沒有了約束，我失去了時間觀念，整個人突然頹廢開來，晚睡晚起，不到一個月臉浮腳腫，牙痛欲死。老中醫說我虛火上升、寒氣入骨，建議我增加體育運動，出汗排毒。沒有工作單位、沒有最基本的保障，若真得了什麼大病，除了等死，再也沒有別的辦法。出於健康方面的需要，我強迫自己晚上十一點前上床睡覺，早上六點起來跑步。一星期以後，我覺得自己重新回到了十八歲，身體好到呱呱叫，略略風騷的文字都能讓我鬧心老半天。

2

牛亮錚升了工資，請我去「夢工廠」喝酒。

我還在汽車 裝配廠的人力資源部上班時，牛亮德有天對我說，他最小的弟弟牛亮錚在家裡又打架了，父母約束不住。他們家原本打算讓牛亮錚留在縣城工作，就近照顧父母。沒想到這傢伙與縣城的流氓阿飛混開了，三天兩頭搞事情，再不給他騰窩，不是他砍死別人，就是別人砍死他，更要命的是，他有可能會染上毒癮慢慢等死。

牛亮錚為人莽撞，但修理汽車的技術拿得出手。我們汽車裝配廠屬下有間汽修廠，效益還不錯，那邊的人事也歸我們辦公室管。剛好汽修廠有人離職，我就把他弄了進去。

牛亮程飯吃到一半，進去我房間關起門來講電話。最近他總是這樣，要嘛去我房間，要嘛躲進廁所半天不出來，嘀嘀咕咕地低聲講電話。不過他從不涉足自家大哥牛亮德的房間。他的電話多，每一通都顯得神祕兮兮，有時我都懷疑他不是推銷員，而是間諜 ，或者是做不法生意的壞分子。

夜裡九點，我去到離我們住處不遠的士多店跟牛亮錚接頭。他事先跟我說好了，晚飯後他先出去玩會，九點回來跟我會合，一起去夢工廠。在我們住的地方，就能望見夢工廠酒吧上方的電視塔，走路過去十來分鐘。電視塔廣場下面被掏空了，不知產權屬於誰，反正現在用來開了間全市最大的酒吧。瞞著兩位兄長去酒吧不厚道，但牛亮錚堅持這樣，他嫌兩位哥哥嘮叨、煩，更嫌他們土氣。

我去到士多店時，牛亮錚、阿杜，還有一位我沒見過的小妹妹正在喝可樂。這是一個圓臉小女孩，小嘴巴，胖嘟嘟的十分可愛。牛亮錚說：「這個美女叫詩詩，姓何。」

「詩歌的詩？名字真好聽。」我說。

「好聽是好聽，但不能帶著去打牌，輸死。」牛亮錚還未說完，吃了何詩詩一記粉拳。

阿杜和詩詩走在前面，我和牛亮錚在後面抽菸。不知阿杜說了什麼，逗得詩詩一邊笑，一邊用小粉拳打他。他們應該經常在一起玩，看上去很熟的樣子。我低聲對牛亮錚說：「你小子挺厲害，不聲不響就弄到這麼漂亮的小姑娘。」

「我這次是認真的，不騙你。」他說。

他年紀輕輕，就有了許多情史，令我嚮往不已。

「她才十七歲，還是個處女。」他又說。

我嗆了一口可樂，差點沒一腳踢死這個小流氓。（二）