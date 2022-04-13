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花園墓之戀（一九）

路得

期待著他們的重逢，她的心都快跳了出來。「我明年就畢業了。等你來到這裡，我可能已經有工作可以供你讀書。」

可是事情不像他們計畫的那樣。

儘管俄亥俄州立大學錄取了哲希，由於缺乏所需的財務文件，他的F1學生簽證申請沒有通過。

不知何故，在所有的討論中，他們從來沒有想過無法掌控的因素，可能會攔阻兩人重逢。

得知哲希不能回到哥倫布後，他們立即改變計畫，決定她畢業後去香港。

一聲響亮的安息日警笛響起，把莉莉的思緒拉回到現在。安息日很快就要開始了，我最好馬上離開。

走過約帕門，莉莉又看到了唱歌和拉小提琴的年輕夫婦。「柔聲傾述，擁我入你溫暖……」

她無聲地嘆了口氣，朝著花園墓走去。

耶路撒冷古城內。

莉莉停下了腳步，觀看一個阿拉伯男人照料著巨大的圓形淺鍋，上面有一層橙色的餅狀物。

「那是什麼？」她用英語問。

男人擺擺手，沒有回答。

「那是Kanafeh，中東奶酪糕點。」耳邊響起了熟悉的男中音，「想嘗一塊嗎？」

瞥了一眼站在身邊的哲希，她鬆開了皺起的眉毛，「用什麼做的？」

「由一種叫做kaymak的奶酪製成，是最具代表性的巴勒斯坦甜點。」哲希咧嘴一笑，「試一下，相信你會喜歡。」

他走進幾乎空無一人的餐館，裡面擺著幾張圓桌。

我該進去嗎？莉莉腦筋飛快地轉了一圈。瞧了他一眼，又瞄了瞄糕點。撥開臉上的一綹頭髮，她加入了他的行列。

他點了兩塊，分成四等分。「一種有開心果，另一個是原味。」

莉莉咬了一口。味道細膩的奶油味，不太甜。「很好吃。」

「很高興你喜歡。」哲希姿勢放鬆了，靠在椅背上。「你來古城做什麼？」（一九）

俄亥俄州 學生簽證 巴勒斯坦

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