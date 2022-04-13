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冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

塵埃（一三）

陳雪

那孩子七、八歲模樣，瘦小而黝黑，一雙大眼睛，但身上的童裝也跟父親一樣破舊。他腳上穿著拖鞋，走路會發出「趴搭趴搭」的聲響。父親背著一個塑膠水壺，孩子歡快地在各個展間跑跳，父親慈祥地緊跟著。孩子跳上跳下，聲音引人注目。他們與我們一樣，都在享受這種虛擬居家的潔淨與安適，然而他們引發許多人側目。

安娜突然抓住我的手，用力之深，指甲幾乎陷進我掌心。我們站定不動，看著父親制止孩子的躁動，看他們如何打開水壺，輪流喝水，看父親用袖子為孩子抹乾嘴巴，看小男孩壓抑自己，小心翼翼不發出聲音地試圖爬上那為男生準備的房間。下頭是書桌，上面有架高的床鋪，那些他生命裡完全沒經歷過的「美好事物」。他們的快樂使這個虛擬氣氛變得虛妄，好似連這樣的快樂也不許他們擁有。父親似乎察覺周遭人們異樣的眼神，把男孩拉了下來。

安娜突然說：「我累了，我們走吧！」

那晚我們上床了。我以為安娜會對我說出，她在鄉下想必清苦的生活或孤獨的少女時期，坎坷的情路，但她只是安靜地任我撥弄。她細細地呻吟，彷彿哭聲一樣。我的動作生疏，卻掩飾不了激動。我想深入她，用盡各種方式，但我不要使她痛苦。我柔柔搖擺，使她忘情喊叫。我心愛的安娜，好像從來也不曾真正快樂。

熱愛後，她虛弱把頭倚靠我的胸口，輕聲說：「一定不要欺負我歐。」便甜甜睡去。

她的長髮散落，背脊到腰的線條如白色山陵，那人們稱為贅肉之處，都像藏有祕密。夜燈的微亮牽引著她身軀起伏，她身體磁白，膚肉如凝脂，使我指尖戰慄。（一三）

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