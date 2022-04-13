阿普航空／圖

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在一個運動兩分鐘，流汗兩個鐘的夏天早晨，我一大早去電視塔廣場跑步，然後回到租屋，看被戲稱為「風吹哪頁看哪頁」的《第二十二條軍規》。有人敲門，聽聲音我還以為是粗魯的房東 大叔來抄水表，光著上身應門。但門外不是房東大叔，是一位皮膚比兔子還白的姑娘，住對門那對母女中的女兒。我們私下裡叫她小白，有時叫小白兔，叫她媽媽老白。小白很漂亮，但看久了以後，老白似乎更漂亮，也更加有韻味一點。這個老白啊，髮式考究，聲音略略沙啞，半點不顯老，任誰都不相信她有個這麼大的女兒。

小白對我說，早餐做到一半，發現醬油沒了，能借點不？

這時已經十點多，還做哪門子的早餐？而且，要做什麼樣的早餐，才會用到醬油？不過我沒多問，返身回廚房，取了醬油給她。

大約八個小時後，牛家老大，牛亮德做晚飯時找不到醬油，大呼小叫，問我是不是中午太餓，連醬油瓶都吃了。

老二牛亮程說，剛才上樓梯，不小心跟老白撞了個滿懷，好大、好舒服。牛亮程這傢伙，從來都只喜歡熟女，說自己對嬌滴滴的小妹妹毫無感覺。

牛亮德說：老白一把歲數還花枝招展，嗲聲嗲氣，肯定有男人養著──小心她背後的金主打斷你的狗腿！牛亮程說小白兔每天晚出早歸，也不是什麼好東西。

老三牛亮錚翻了個白眼說：「人家小白兔是在夜場上班的，當然晚出早歸。老白是職業麻將運動員 ，收入比你們這些打工仔高很多好吧！什麼也不知道就胡說八道，把人想得那麼猥瑣！」

牛家三兄弟互看不順眼，誰也不服誰，每天吃飯時都相互抬槓、揭短。

我們租住的這條城中村，村民每年有分紅，又有空置的房子出租，衣食無憂，很多人夜以繼日打麻將以消磨無聊時光。久而久之，這裡成了本市著名的麻將聚集點，白天黑夜，麻聲不斷。房東大叔上次來收租時特別提醒我們，最近老千多，到村裡打麻將、打牌，千萬要當心。他有個親戚被熟人設局，一個晚上弄去四十幾萬，氣到血管爆裂，住進了ICU。

一起住的幾個人中，我和老大牛亮德完全不打麻將，老三牛亮錚偶爾打打，沒癮。牛亮程是鐵桿麻迷，一打一通宵那種。不過牛亮程是個精明的人，贏多輸少。我倒是希望他多打，因為他有時贏了錢，會買燒雞、啤酒回來跟大家分享。

當初牛亮德找我合租，說好了他負責買菜做飯，我負責衛生，即是洗碗、拖地這些。我是廚房白癡，弄不來飯菜，自己住的話，要嘛麵包、牛奶將就對付，要嘛速食，所以我有必要跟一個熱愛做飯的人合租。

後來他兩個弟弟也搬了進來，在客廳一角擺張高低床，二哥睡上鋪、三弟睡下鋪，我們這便熱鬧了起來，有點光棍之家的味道。

我放下碗筷，回房間接電話，同時推開窗戶通風。對面樓的窗戶也打開著，一個很胖的年輕人光著膀子，在屋裡走來走去，日理萬機的樣子。他女朋友穿著布料很少的吊帶睡衣，偶爾在窗邊晃一下又不見了。城中村的房子被謔稱為牽手樓，住戶容易侵犯彼此的隱私。夏天我開著窗戶睡覺，半夜有時會被胖子哥的鼻鼾聲吵醒，其他更刺激的聲音就更不用說了。

正當我胡思亂想的時候，阿杜來了，帶來了一個冰鎮大西瓜，以及一個不幸的消息。他手機 又丟了，在公園睡覺的時候。熱天他喜歡去公園睡覺，第三次在公園丟手機啦。

阿杜還帶來了一張涼席，今晚他要在我們這裡睡。他常到我們這裡睡，牛亮程或者牛亮錚沒有回來睡的夜晚，他睡他們的床，他們回來後把他趕下床，他用幾張凳子搭起來繼續睡。他是牛家兄弟的同鄉，叫牛杜華，見誰都說「請叫我阿杜」，很多人都以為他姓杜。

據他描述，他上班的工廠包住，一間宿舍八個人，沒有空調，風扇自備，洗澡、上廁所得排隊，水龍頭鏽跡斑斑，終年滴滴答答漏水。經常有人帶女朋友回宿舍一起睡，什麼荒唐的動靜都有。他丟的那幾部手機加起來，夠他在外面租個單間一兩年了，但他只肯把錢花在手機上。他說怕沒有手機後，人家找不到他。他這是鬼扯，他在我們這邊的時間不比牛家老二、老三少，我幾乎沒聽到他的手機響過。

吃完西瓜，我準備洗碗，阿杜把我推出廚房，吹著口哨把碗洗了。在這間屋子裡，我是最接近空氣的一個人，他居然連我都巴結上了。（一）