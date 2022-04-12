不能怪她。每個女人收到如此絢麗的花束後，都會覺得很幸福。

「你好。」他想說點什麼好聽的話，但情緒如此低落，嘴裡冒出的字句像帶了冰。「那麼美的花，道格一定是個好丈夫。」

「你說什麼？」她抬起下巴，一臉疑惑。

他移開了視線，「沒什麼。」

她在那裡站了一會兒，跟著走開了。

他盯著她的背影，雙臂垂在身側，挫敗感湧上心頭。

「哲希。」有人拍了拍他的肩膀，「你在看什麼？」

「嗨，瑪麗。」他倒吸一口涼氣，「剛遇到莉莉，我想知道，她和丈夫結婚多少年了。」

瑪麗困惑地皺起眉，「你在說什麼？莉莉沒有丈夫。事實上，她告訴我她從未結過婚。」

哲希眨了眨眼，試圖理解他剛剛聽到的消息。莉莉還是單身？「你確定嗎？那麼道格送的周年紀念花又是怎麼回事？」

「道格？經常打電話給她的那位男士？不用擔心。從莉莉和他說話的語氣來看，她沒有把他放在心上。」她嘆了口氣，「我看得出來，你很喜歡莉莉。每當我們聚在一起時，你的目光都會跟著她。我也覺得莉莉對你有特別的感情。」

他抓住了瑪麗的手，一股暖流從全身散發出來。「謝謝你，瑪麗。」

一轉身，他向墳墓那邊跑去。

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耶路撒冷大衛塔內。

跟著導遊，莉莉穿過一系列的房間，仔細欣賞描述耶路撒冷四千年歷史的展覽品。

在樓梯前，導遊轉向他們，「最後一站了，我打算帶你們上去城廓。從那裡可以三百六十度全方位欣賞耶路撒冷的新舊城。」

莉莉慢慢地沿著石頭路往前走，望向在夏日陽光下熠熠生輝的金色圓頂時，腦海中浮現出各種想法，然而總盤旋回到哲希身上。

記憶長河在她面前流淌而過。

哲希回到香港 幾個月後，在一次電話中，他說：「我打算申請進入我們學校的企管碩士課程。」（一八）