這是一個歷史新紀錄，溫布頓 網球錦標賽耗時最長的女單決賽，局數最多的女單決勝盤。

溫布頓的「玫瑰香水盤」，銀光熠熠，與溫望的笑靨在陽光下一同生輝。溫望歡喜是歡喜，但沒有欣喜若狂的表情和語言。後來有記者問她：你奪冠後怎麼沒有跳起來，或者倒地慶祝？她說她也想這麼做的，但是扣完最後一個球，已耗盡力氣，整個人都是空的、飄的、虛脫的。

溫望奪冠後，母親泣不成聲，黃叔叔揮拳高呼，方阿姨激動得從輪椅上站了起來！但是他們三人的激動也比不過總教練薛微，有記者形容薛微亢奮得已經變形，像個賣鹹菜豆腐乾的小攤販，一夜醒來後，發現中了二百五十萬的彩票。

薛微懶得理他們，氣昂昂地發表自己的高見：「你們看見沒有，體制下培養出來的溫望拿下了大滿貫冠軍！我早就說了，一個愛國的人、一個講良心的人，上天不會壞她的運氣。」

拿下溫網冠軍的溫望，在記者招待會上說：「我人生最大的目標是奧運 冠軍。」

記者們面面相覷，溫望不可能是白癡吧！做為一個職業網球手，難道不知道溫網的冠軍分量？溫望柔聲靜氣地說：「奧運是我的夢，奧運金牌會給我的國家更大的榮譽、給愛我的人更大的幸福。」

這句話簡直太給薛微面子了！那一刻她感覺自己站在人生的最巔峰，她這幾十年的委屈、痛苦、冤枉，全都煙消雲散了。她總算活出了想要的價值，可以讓恨她、笑她的人閉嘴。而記者們開始擔心未來的網球金花們，薛微會以溫望為典型模範，乘機編織「體制網」，罩住小金花們遠走高飛的夢。

每朵金花都有自己的傳奇版本。拿了冠軍的溫望很累，她想喝母親做的桑椹冰沙。（全文完）