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上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

塵埃（一二）

陳雪

她撫摸那些質材廉價、造型簡約的家具，猶如撫摸奇異珍寶。賣場裡多是情侶搭檔，男女、男男、女女，年輕人居多。她挽著我的手，彷彿我們也是情侶。

她使我想起我的初戀，也是個肉感女孩。我們是高中同學，同進同出，在同住的宿舍，夜裡她會溜來跟我擠小床，生疏莽撞地摸索對方身體。但一回到白日裡，我們又若無其事地變為尋常好友。

畢業後她不再與我來往，我才深刻感覺自己對她是一種愛意，那樣的愛使我意識到自己的愛慾對象是女性。初戀女孩結婚時，寄給我一張喜帖，婚紗照裡的她長高、變瘦，我幾乎認不得了。

許多年過去，我已經不再懷念初戀的女孩。有幾次機會與女性交往，卻都不了了之。我不再傷心，也不再動心，確切地說，我不曾跟誰再有親密的交往。因為經營公司的部落格，我才偶然接觸交友網站，但也僅止於網路上的談話，安娜是我第一個親近的女孩。

安娜，鄉下女孩，舉止、聲調都還帶有純樸土氣，但我卻喜歡她的一切。她曾訴說自己的過去，男友、女友都交往，每段都情傷。「我是爛人吸鐵。」她苦笑著說，無論男女，誰也不愛惜她。

但這天，我們在明亮的賣場裡，小夫妻、小情侶般信步走過，即使什麼也不買，也被這虛幻的幸福氣息感染。我們牽著手，就像即將為新屋布置的新人，那時我當真覺得，我可以娶她。倘若有這樣的結合方式，我願意一生照顧她。

我沉溺在自己的胡亂思想裡，微笑看安娜快樂的閒晃。一對父子從眼前走過，頓時周遭氣氛凍結，連空氣味道都不同。那對父子無論穿著打扮，甚至舉止，都不像這賣場裡會出現的，父親穿著有油漆或什麼染料沾污已經褪色的舊襯衫，西裝褲走樣，腳踩塑膠皮涼鞋。（一二）

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