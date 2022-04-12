王幼嘉／圖

很快楊家大少爺不怒而威的聲名傳開來。557年楊堅十七歲，西魏國翻天覆地，掌軍國實權的宰相宇文泰去世，他的嫡子宇文覺才十五歲。宇文泰臨終時，命他的姪子宇文護輔佐宇文覺。宇文護掌控了軍國及家族大權，就廢西魏朝，立宇文覺為傀儡皇帝，國號周。宇文覺跟一些大臣圖謀殺害宇文護，但是就位才八個月，就被宇文護廢黜，之後殺害。這年楊忠置身鬥爭之外，辦家務事，替楊堅和獨孤伽羅完婚。

為什麼當年智仙示意楊堅娶獨孤信之女呢？並不是想仰仗獨孤信的權勢，因為在完婚後不久，獨孤信受宇文護所逼，自殺了。智仙預知獨孤伽羅能大力協助楊堅。他婚後在二十四年的政治鬥爭中，每一個走向帝位的重要步驟，都跟夫人商議過。

歷史上獨孤伽羅被視為大妒婦，那是由父權社會觀點出發。她生前，丈夫除了一次短暫的事件，沒有第二個女人。在古代社會，這女人了不起！能占據一個雄才大略男子的心達四十五年，生了他所有九個孩子，五男四女。相處最後二十年，他還是一位可以坐擁三宮六院的皇帝！她的氣勢超強大。然而智仙促成他們聯姻的真正原因是，歷代皇帝大多短命，主要因為後宮眾多嬪妃耗盡他的精力。楊堅只一個女人，因此能坐穩帝位二十三年，勵精圖治，振興佛教。

560年楊堅二十歲弱冠，他是周王朝第二代的菁英，出任隨州刺史（湖北隨州市），任大將軍。周朝廷又翻天覆地了，宇文護毒死第二任皇帝，立宇文泰的庶子宇文邕為帝。楊堅回想之前隨爹爹入朝時，宇文護銳利的眼睛總在自己身上打轉，宇文護察覺自己的能耐了！他得知母親得了癆疾，就上書辭職，回京視母疾，楊家已經在京師設府了。

楊堅回到長安照顧母親三年，既可盡孝道，又可讓宇文護鬆懈，還可以跟伽羅一起到各大將軍府、各大臣家串門子，結交同輩權貴子弟。他們夫婦打聽到皇帝宇文邕並不像表面那般安分，但是裝到連宇文護也相信他。

楊堅回朝廷出仕後，謹守智仙的教誨，他對宇文護、對皇帝，擺出一副忠厚老實的模樣，對他們所言所行，擺出心悅誠服的面容；自己有更高明想法，卻絕口不提。

568年父親楊忠過世，楊堅承襲隋國公爵位，他才二十八歲。比楊堅小三歲的皇帝對他很信任，楊堅這些年來了解皇帝的堅忍和他的深謀遠慮，對皇帝生出耿耿忠心。皇帝聘楊堅長女楊麗華為 太子妃，結為親家。齊王宇文憲私下對皇帝哥哥說：「幾次見到楊堅，我會失措，他不會久居人下，要早點除掉他。」

矇人的皇帝卻被矇了，說：「不會，他只是個將領的材料。」

四年後，皇帝殺了宇文護，雷厲風行地親政。楊堅知道佛教的大劫難即將降臨。佛教的土地、人口、財物占周朝國力一半，皇帝一直計畫滅佛以強國。楊堅想，由出生到十二歲，智仙師父照顧自己，現在該由自己照顧師父。他派兩名侍女和一隊親兵，到蒲阪的妙法庵接師父。574年三月，智仙法師抵達長安的隋國公府，楊堅和伽羅到大門口迎接。師徒二十二年沒見面，重逢相視一笑，心知一切按大計進行。是年五月十七日皇帝宇文邕頒布禁佛令，沒收佛寺四萬座，毀像、破塔、燒經，令三百萬僧尼還俗。

隋國公楊堅把恩重如山的養母智仙尼師，接到首都長安自己府裡，藏在深院的密室。智仙在那裡住了四年，天天修行。楊堅妻獨孤伽羅準備質地細緻的女裝和假髮。智仙在僧袍外套上女裝、戴假髮，氣質如貴族女子。

伽羅悉心侍奉兩位母親，一位是婆婆呂夫人、一位是智仙尼師。智仙傾囊教導伽羅輔佐之道，她告訴伽羅：「我已經教會堅兒隱忍，但是需要冒進的時候，你要鼓勵他；需要狠心的時候，也要鼓勵他，以成霸業。」（三）