瑪麗的聲音響起：「哲希，你沒事吧？臉色看起來很蒼白。」

他搖頭，「辦公室裡有給莉莉的鮮花。」

瑪麗停下了腳步，「一定是那個每天晚上給莉莉打電話的男士。我去告訴她。」

他走回宿舍，滿懷悲悵。

亞當站到他面前，「你到底怎麼了？過去的兩周裡，你看起來比較樂觀。突然之間，又變得很痛苦的樣子。」

哲希脫口而出：「莉莉結婚了。」

亞當盯住他，「你說什麼？」

「我們去伯利恆時，你問過我關於莉莉的事。我和她交往過，差點結婚……」他向亞當坦白了他與莉莉的過去，「我仍然愛著她，今天早上卻發現她結婚了。」

「你確定嗎？」他的朋友挑了挑眉毛。

「是的。」他將雙手握得緊緊的，指甲都陷進肉裡。「他們的結婚紀念日，她丈夫送了一大束鮮花給她。」

亞當向他揮揮手，「你怎麼知道是她老公？可能是同事或朋友，以慶祝共同的回憶。」

哲希頭向後仰，胃一陣翻騰，「你這麼認為？」

「你為什麼不能直接問她？」亞當揉了揉額頭，「對不起我得走了，我打算去馬查尼耶胡達露天市場買點東西。」

哲希瞥了一眼老友。我為什麼這麼害怕？

他知道答案。

上有多病的哥哥、下有小妹妹，他在家中一直是個被忽視的孩子，從小就不善於爭取自己所要的。十三歲時，他代表香港 參加亞太青少年鋼琴比賽。生平第一次他大膽地請求父母陪他去東京，哥哥查理留在家。他贏得了大獎，查理卻在他們出門時死於哮喘發作。多年來他不斷自問：「如果我沒有強迫爸媽和我一起去日本 ，查理今天還會在嗎？」

心中的結無時無刻不困擾著他。

再踱回花園，他見到莉莉，手裡捧著花，眼睛裡閃爍著特殊的光芒。（一七）