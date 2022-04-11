據說屋主希望將屋內所有可用的物品，全數理清奉還。但他們又不願踏進此屋內，於是得由我們來動手，我已經見怪不怪了。

第一天先清掃院子，分辨什麼是原屋主留下，什麼是參觀者帶來的垃圾，小王與老劉，兩人不斷把大件的物品載走，可見的垃圾先清空。我與慧慧戴著口罩 、帽子，穿著長袖長褲，全副武裝進入宅院。

連著幾天，夜裡回家出乎意料的疲憊。這不是我清理過最難纏的屋子，但其中有著什麼，像一團執念，或某種糾纏不去的，我不願名之為鬼魅，但確實有那樣夾纏著精神與意念的存在，使得我們的工作彷彿陷入一個徒勞的漩渦。

老宅院當初似乎是住戶連夜倉皇離開，所有家具、生活用品，甚至連院子裡的機車、腳踏車、盆景，都沒有拿走。櫥櫃裡有已近風化的食品、歪倒的杯盤，衣櫥裡摺疊整齊的衣物向一旁歪倒。太強烈的生活氣息使人不安，因為裡面沒有活的氣味，卻也沒有死透，彷彿一息尚存，正在等待什麼時機復活。

這屋子，像活死人。

使我想起我們家的公寓，一直也瀰漫著瀕死者的氣息。那氣息長年不散，以至於使人麻痹。母親廉價買回或撿回的那些老東西，攜帶潮濕的霉味，混雜人體的氣味，與某種，正在「逐漸腐朽」以及「難以腐朽」的拉扯。總有某些細細碎碎的粉末掉落，或許是白蟻、蠹蟲，或物品本身的風化，伸手一抹，就像抹去了時間本身的蛻皮。

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接吻後第二次約會，我與安娜相約在I牌家居，安娜想要買個衣櫥，要我陪同。我們推著車子，在賣場裡一區一區逛過。安娜很興奮，那些布置精巧的偽居所每一間樣品屋她都好愛，每張沙發她都要試坐，連床鋪也不顧形象地躺下。（一一）