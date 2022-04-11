王幼嘉／圖

二十四史之一的《隋書‧帝紀》裡說：「皇妣嘗抱高祖，忽見頭上角出，遍體鱗起。皇妣大駭，墜高祖於地。尼自外入見曰：『已驚我兒，致令晚得天下。』」

有一次呂夫人在智仙的寮房抱起嬰兒楊堅，忽然看見他頭上長出角，全身長出鱗片。呂夫人懼怕極了，失手把嬰兒摔到地上。這時智仙由門外進來看見了，說：「你嚇到我的孩子了，令他晚些年才得到天下。」

每一個朝代必然會編織這類真龍天子的傳說。然而這事件也暗合心理學，童年發生的事會藏在潛意識，以後出來作祟。也許楊堅未來在受驚情況下，該下的決定沒有下，就因為嬰兒時期的摔落。

楊堅十三歲以前都住在佛寺裡，但是智仙並沒有帶他做早課、晚課，也沒有跟他講解佛經。智仙做早晚課時，楊堅不是在院子裡打拳，就是在書房讀書。楊堅四歲起，智仙親自教他讀儒家經典，學習修身、齊家、治國、平天下。之後教他《史記》、法家和兵法著作。

智仙請方丈推薦寺裡內功深厚的僧人，教他內功和拳術，也找兩個小沙彌來跟他練拳。智仙還刻意強健楊堅的體魄，請呂夫人送補筋骨的珍貴藥材來，親自煎藥。也請呂夫人隔天送烹好的肉食給楊堅，智仙則醃漬 養分高的麻豆給他當小點。他當皇帝以後說：「小時候吃神尼的醃麻豆，美味啊！現在每聽到佛寺的鐘聲，我想起小時候的快樂時光。」

西元549年，楊堅九歲，在馮翊郡的般若寺長大，《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》都讀完了。他問智仙：「師父為什麼不教我讀佛經呢？」

智仙說：「我們走的路不一樣，你走的是帝王將相的路，我走的是度己度人的路。」

楊堅問：「師父，我怎麼不能度己度人？」

智仙嚴肅地說：「好徒弟，你會廣為度人。有一天，你由太行山之東回來，那時佛教已經被毀滅，要靠你復興了。千萬不要讓人知道你的天命。」

楊堅十一歲時，一天在自己房間讀《孫子兵法》，兩個一同練武的小沙彌匆匆進門說：「堅師弟，不好了，一個跟著掛單師父來的野沙彌，打敗了我們三個沙彌。」

楊堅他們趕到寺裡的練武空地時，二十多個沙彌圍成圈，其中有五個沙彌坐在地上，搓揉打傷的地方。站在圈子中央的是一個高大肥壯的外單沙彌，大約十三歲，他一見穿著沙彌服，卻沒有剃髮的楊堅，叉腰說：「你就是那個假沙彌？般若寺無人了，要一個假貨上場！」

楊堅觀察到寺裡二十多個沙彌都動怒了，面微微發紅；他也觀察到外單沙彌功力在手臂，拳術了得，但他雙腿站樁只八分穩。他也觀察到，外單說完話，已經被自己魁梧的外形和沉穩的內在鎮住。為什麼楊堅一個十一歲的小孩能這麼冷靜，觀察入微？都是智仙教的，她教他情緒不要受別人的、外在事物的影響，其實教的是「無生法忍」；她教他專注地由外到裡觀察人，其實教的是「制心一處」。楊堅叫一個短小精悍、踢腿功神速的沙彌去應戰，外單沙彌被撂倒幾次後，就爬不起來打了。楊堅調兵遣將的能耐是天生的。

西元552年六月，楊堅十二足歲那天，智仙叫他到寮房來，叫他上炕跪下。她說：「你在般若寺學習的日子，今天結束，我會送你回楊府呂夫人那裡。有三件事要記得：第一，千萬不要盡露你的才能，要低聲下氣，要隱忍三十年。第二，凡事以天下人為念，在決定性時刻，殺戮不可免，之後要誠心懺悔補過。第三，娶柱國大將軍孤獨信的女兒。」

楊堅對師父叩了三個頭，問：「師父去哪裡？」

「回蒲阪妙法庵。你回家要孝順娘，馬上就要去長安上太學了。」

553年楊堅十三歲上太學的時候，父親楊忠因戰功屢屢升遷，任大都督、驃騎大將軍，558年更成為位階最高的柱國大將軍。楊堅跟同學玩在一起，他們看見他沉著的面容、深藏眼底的光，開玩笑的話到嘴邊都不敢說出口。（二）