「我不是想多管閒事。」瑪麗眨了眨眼，「每當我們聚會的時候，哲希的眼睛總是跟著你的身影。很明顯，你和他之間一定有特別的情誼。」

莉莉走開一步，「親愛的瑪麗，我想你是讀了太多言情小說 了。」

「對不起，我不是有意冒犯。」瑪麗撓了撓額頭，「做為你的室友和朋友，我看得出來，你並不在乎那個每晚都打電話給妳的男士。哲希非常溫柔得體，你們兩個人能在一起就好了。」

莉莉用力搖了搖頭，「我不喜歡和已婚的男人交往。」

瑪麗睜大了眼睛，「已婚的男人？哲希不是已婚男人。我問過亞當，亞當說哲希是單身。」

莉莉把臉轉向天空，一陣說不出的喜悅充斥著她的心。哲希是單身？他的妻子怎麼了？她去世了嗎？

另一個更陰沉的想法在她腦海中閃過。單身又怎麼樣呢？正如我告訴媽媽的，即使他再次向我求婚，我也不確定是否準備好了要接受。

「你不說話了。」瑪麗拍拍她的肩膀，「你不相信我嗎？」

莉莉垂下視線，「我當然相信，我只是想是時候回去了。」

●

花園墓辦公室內。

「哇，好漂亮的花。」哲希踱到裝著粉紅玫瑰花束的大玻璃瓶前。

彼得從電腦屏幕上抬起頭來，「你有時間嗎？能不能去告訴莉莉，有人送花到我們辦公室給她？」

莉莉？哲希忍不住彎下腰，仔細研究花束上的卡片，上面寫著：「親愛的莉莉，周年快樂！道格。」

他的心沉了下去。周年快樂？道格是她老公的名字嗎？所以，她結婚了。

「我……我還有點事要辦。對不起，我現在得走。」

他走出去，門在他身後「卡擦」一聲關上。

哲希靠在牆上。一股苦澀在心頭浮現，蔓延到了喉嚨。

這就是為什麼她如此努力地與我保持距離的原因嗎？別荒謬了。你指望什麼？都這麼多年了。（一六）