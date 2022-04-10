房子裡一片死寂，空蕩蕩的悠長，能聽見誰的心跳聲，「啪」的一聲，像是一本雜誌的落地聲，然後是母親明亮的嗓音：「我去把這些桑椹洗一下，望望小時候最愛吃桑椹了。」

又是桑椹？躺在沙發上的溫望突然睜開了眼睛。童年的桑椹樹，結滿了烏黑飽滿的果實，推開破舊的木門，那裡有個祕密的小花園。小花園的雜草和藤蔓，小花園的噴水池裡堆滿了落葉，落葉都看見了什麼人？什麼事？溫望不敢再想下去了。

縱然心事沉重，她起床後還是把微笑掛在臉上，傳給了房子裡的每一個人。她知道自己不是孩子了，應該懂事明理。

溫望養好了傷，很快又開始了她的南征北戰。一年後，溫望在溫布頓 賽幸運闖進了八強，平了賈沙沙的紀錄，賈沙沙是中國選手中，首次挺進大滿貫單打八強。網球界的人都很清楚，溫網八強是非常驃悍的歷史紀錄。

流光飛逝中，一回頭又是一個夏天。溫布頓網球錦標賽即將開幕，二十四歲的溫望狀態極佳，氣定神閒到了倫敦。溫布頓為世界級別的種子選手提供了豪華酒店，酒店在大英博物館 附近。溫望出門沒兩步，居然又見桑椹樹！看那枝繁葉茂的老樹上站著一隻鳥，眼前飄過方阿姨的畫，她心想，好神奇的桑椹樹！我在紐約見過、巴黎見過、墨爾本見過，四大滿貫的城市都有桑椹樹！桑椹樹陪我長大，又陪我行走天南海北，是我一生最親密的朋友。

那天晚上，教練帶她走進倫敦一家名為桑椹樹的餐廳（Mulberry Tree Restaurant），特意點了一盤溫布頓蛋糕（Great Wimbledon cake），蛋糕上有雪白的奶油和鮮紅的草莓。溫望知道，奶油草莓是溫布頓的傳統美食 。（一九）