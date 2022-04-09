「我最近才知道，做花園墓義工，一般至少要提前十個月申請。」瑪麗伸手撫下鬈曲的頭髮，「但只花了我幾周時間，因為他們需要會說英語和西班牙語的人。你呢？花了很長時間才被錄取嗎？」

「呃，沒有。」莉莉低頭望著運動鞋，「他們需要會說中文的人。」

瑪麗拉拉她的袖子，讓她注意周圍的遊客。「到處都是中國旅行團，太不可思議了。」

不遠處，阿拉伯人長相的小伙子正對著一群中國遊客，講著流利的普通話。「你們覺得剛剛參觀過的隧道怎麼樣？」幾個聲音同時回應了那個導遊的問題。

莉莉笑了起來，「中國是世界上成長最快的經濟體之一，國內生產總值過去幾年，都是兩位數的增長率。一旦人民有了錢，就想到外面的世界去瞧瞧。」

瑪麗瞥了她一眼，「你以中國人為豪嗎？」

莉莉思索了幾分鐘，「我不是在中國長大的，也不能說我是其中的一員，儘管我有中國血統。你呢？在阿根廷長大，父母是西班牙人，你認為自己是西班牙人嗎？」

「我家人來自巴塞隆那。你可能知道，巴塞隆那在加泰隆尼亞 。已經有一段時間，加泰隆尼亞一直嘗試離開西班牙獨立出來。」瑪麗雙眉緊鎖，「我對西班牙沒有特別的感情。我覺得基督徒的身分更重要。我是上帝王國裡的一員。」

莉莉迅速吸了一口氣，「太棒了，你聽起來就像我的朋友黛西。」

瑪麗身體挪近了些，「黛西？經常給你打電話的那個女人？」

「是的，黛西是我最要好的朋友。」莉莉笑了一下。

「哲希呢？」

瑪麗突然的問話讓她措手不及。過了一會，她才回過神來。「你為什麼提到他？」（一五）