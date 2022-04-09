半年前，溫望母親給方阿姨介紹了個中醫氣功師，那個氣功師的醫術在當地頗有名氣，曾讓幾個癱瘓病人站了起來。他雖然沒讓方阿姨立刻站了起來，但是經過幾個療程的治療，方阿姨的下肢已經有了明顯的感覺，她先前是冷熱不知、疼痛不覺。方阿姨便讓氣功師也給溫望治療、治療。

溫望是不太相信中醫的，但是氣功師給她發功時，她能感覺有一束光照過身體，滋養了筋骨、放鬆了肌肉 ，讓她氣血和暢。

溫望手術 後，醫生吩咐她三個月內要靜養，什麼樣的運動也不能參加，哪怕游泳 也不行。但是氣功師給她治療了幾次，她便覺得恢復了元氣，神清氣爽，狀態極好，真恨不得時光倒流，重新殺到奧運去，拿下了夢中的金牌。

但是氣功師不建議溫望立刻投入訓練，要她耐心調養，不可操之過急。那天在方阿姨家喝了中藥後，溫望躺在沙發上看電視，不覺間睏了，慢慢入了夢。夢中似乎有人給她蓋了毛巾被，那應該是母親。然後她聽見屋外一串細細碎碎的談話聲，像蝴蝶在耳邊撲閃。

「我覺得這孩子沒變啊，跟過去差不多。」這是方阿姨的聲音。

「你不知道前幾年，她看我的眼神就跟仇敵似的。」溫望能聽見母親嘆了一聲氣：「自從她爸走後，她就不怎麼理我。有次她生日我給她打電話，沒說兩句話，她就凶巴巴地鬧，非要掛掉不可。」

「她莫非知道了什麼？就算是在青春叛逆期，也不會有這麼怪的反應。」

「我們很小心的。」

「任何事情都有閃失的，或許是我的錯……」

「都過去了，什麼也別提了。」（一八）